Propuesta de ley sobre legítima defensa para las fuerzas del orden: ¿un “símbolo” o el riesgo de un “atentado al derecho a la vida”?

Es una medida esperada por la policía y temida por la oposición. Ya mencionado muchas veces y aclamado por la derecha y la Asamblea Nacional (RN), un proyecto de ley que establece una presunción de uso legítimo de armas por parte de la policía será examinado este martes 7 de julio en la Asamblea Nacional. Ya había sido presentado en diciembre de 2024 por Eric Pauget, diputado de derecha republicana por los Alpes Marítimos, y debatido por primera vez en enero en el hemiciclo durante la nicho parlamentario del grupo. Finalmente no fue adoptado debido a la falta de tiempo y a numerosas enmiendas y cuestiones de orden de los diputados que se oponían al texto.

En su versión inicial, el texto establecía “una presunción reforzada de legítima defensa para la policía”introduciendo un nuevo artículo en el Código Penal. Modificado por el gobierno, “de acuerdo con el diputado”precisa el entorno del ministro del Interior, Laurent Nuñez, el proyecto de ley modifica la redacción y ahora prevé “una presunción de uso legítimo de armas por parte de las fuerzas del orden”. “Ningún policía ni ningún gendarme debe ser retenido por temor a ser acusado injustamente por el simple hecho de haber cumplido con su deber”reafirmó Eric Pauget la semana pasada, durante las preguntas al gobierno. Actualmente, el artículo 435-1 del Código de Seguridad Interior autoriza a las fuerzas del orden a utilizar sus armas sólo en determinados casos.

¿Un examen justo antes del receso parlamentario es una señal de que el texto se ha convertido en una prioridad? “Esta es la única vez que nos han dado”asegura el entorno del Ministro Núñez, que espera completar el examen antes de la suspensión estival de los trabajos parlamentarios, y tiene previsto bloquear el examen de cualquier nueva enmienda (en virtud del artículo 44, apartado 2, de la Constitución).

¿Coincidencia o no? Por lo tanto, el texto será examinado cuando se dicte la sentencia de apelación de Marine Le Pen en el caso de los asistentes parlamentarios europeos. “La atención mediática está en otra parte, es una perfidia del gobiernodenuncia ya el diputado de La Francia Insumisa (LFI) Thomas Portes. Nadie mirará eso. » Para el funcionario electo de Seine-Saint-Denis, en cualquier caso, la carga de la prueba corre el riesgo de recaer en la víctima, liberando a la policía de cualquier justificación en caso de uso de un arma: “Es un texto que provocará tiroteos y muertes. »

En el sitio web de la Asamblea Nacional, una petición, ampliamente difundida por la izquierda, ha superado las 295.000 firmas, prueba, según Thomas Portes, de que “Este no es un tema minoritario en el país”. Pero es poco probable que se reúnan las 500.000 firmas necesarias para convocar un debate en el hemiciclo.

Varias organizaciones, entre ellas Amnistía Internacional, la Liga de Derechos Humanos, el Sindicato Nacional de la Magistratura y el Sindicato de Abogados de Francia, también expresaron su desacuerdo, deplorando el riesgo de un uso inadecuado de sus armas por parte de agentes de policía y gendarmes, y una “clara violación del derecho a la vida y a la integridad física”. El Defensor de Derechos también envió un dictamen al Parlamento en el que cuestiona el fondo del texto y advierte de las consecuencias que podría conllevar. En respuesta, el gobierno garantiza que si se aprueba esta ley, tendrá sobre todo el valor de ” símbolo “ y de ninguna manera impedirá que se haga justicia: “La custodia de un miembro de la policía seguirá siendo posible si el fiscal así lo desea”

Si el proyecto de ley es aprobado este martes por la Asamblea, será transmitido al Senado, donde la mayoría de la derecha y del centro deberán, salvo sorpresas, votar a favor.