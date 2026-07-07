Incluso la prensa internacional tiene los ojos puestos en el destino de Marine Le Pen

La pregunta está en cada página: ¿irá o no? Mientras que la decisión del tribunal de este martes 7 de julio sobre la culpabilidad de Marine Le Pen en el proceso de los asistentes ficticios de la RN en el Parlamento Europeo ocupa la primera plana de los principales diarios franceses, la prensa internacional no se queda al margen. Después de una primera condena el 31 de marzo de 2025 a cuatro años de prisión, un año de los cuales cerrado, una multa de 100.000 euros pero, sobre todo, cinco años de inhabilitación con ejecución provisional, la suerte de Marine Le Pen en las elecciones presidenciales de 2027 también está sacudiendo la prensa de nuestros aliados europeos y más lejanos.

La oportunidad para nuestros vecinos belgas de RTBF de volver al asunto y exponer los diferentes escenarios disponibles al jefe de los diputados de la Asamblea Nacional, recordando que “ Si los magistrados del tribunal de apelación confirman la sentencia dictada en primera instancia o condenan a Marine Le Pen a una pena de inhabilitación de más de dos años, quedaría definitivamente fuera de la candidatura al Elíseo. “.

Pero la hipótesis de la condena y su prevención no es la única. Marine Le Pen podría ser liberada, como menciona RTBF, incluso si esta última considera la posibilidad como “ bastante improbable “. Su pena también podría reducirse, viendo reducida su inhabilitación de cinco a dos años. Sin que esto sea suficiente: “ cualquier pena de prisión o seguimiento electrónico “estorbador” en serio su capacidad para hacer campaña “, insiste el diario británico “The Guardian”.

un día que pone en juego las elecciones presidenciales » para cielo TG24. El canal italiano, que destaca el tema en su página de inicio, vuelve a los supuestos hechos de “ creación de puestos falsos en el Parlamento Europeo » entre 2004 y 2016 acusado de candidato-pero-no-demasiado-candidato. Los daños causados ​​a las instituciones europeas se estiman en más de 3 millones y que el demandado sigue atribuyendo a un simple “ error humano » añade el canal.

Al otro lado del Rin, el periódico alemán “Süddeutsche Zeitung” se pregunta cuáles son las principales cuestiones que plantea la sentencia contra el ” impacto considerable en Francia “. Un expediente presentado ante el tribunal de apelación “ idéntico al del primer juicio, rico en pruebas circunstanciales » y el periódico se pregunta si el “ Los jueces considerarán la infracción tan grave como sus colegas. “.

Una condena que, de ser confirmada en apelación, supondrá para la parte la aprobación” al plan B » – B como Jordan Bardella –, que en última instancia tal vez sería “ se convirtió en el plan A » estima el “Süddeutsche Zeitung”. El diario señala que este último se salva de “ responsabilidad pesada que todavía pesa » sobre la hija de Jean-Marie Le Pen.

Un anuncio que “ dará inicio de facto a la carrera presidencial » según la BBC, que se refiere este martes a una decisión “ importante para francia “, mientras que el Rally Nacional es “ en la cima de las encuestas a diez meses de las elecciones “. Volviendo a la sentencia recibida en primera instancia por el exjefe de la RN, los medios ingleses repasan la carrera del político. Y señalan que Marine Le Pen se presenta como “ víctima de la justicia francesa ” y tratamiento judicial diferente de otros líderes políticos cuyos partidos ” fueron declarados culpables de fraude “.

Un punto de inflexión político crucial para la continuación del movimiento político pero también para “ estabilidad democrática » del país según el “New York Times”. Un resultado que podría poner fin a una dinastía familiar » presente en todas las elecciones presidenciales desde 1988. El diario americano vuelve también al tema “ caza de brujas política » de la que, según sus palabras, Marine Le Pen fue víctima y evidentemente establece un paralelo con Donald Trump. “ Sus quejas recordaban claramente las acusaciones del presidente Trump sobre el sistema de justicia de Estados Unidos después de su condena civil y penal. », analiza el “New York Times”, que señala que Marine Le Pen ha suavizado un poco su defensa en la apelación. Sin cambiar su sustancia.