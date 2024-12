Los socialistas ya se preparan para la era post-Barnier.

Narrativo Partidarios de la censura del gobierno de Michel Barnier, los 66 diputados socialistas quieren imponer un «primer ministro de izquierdas» a cambio de un compromiso con el bloque macronista.

Frente a su tarta de peras, Olivier Faure admite que no tiene las respuestas a todo. Pero sabe una cosa: la probable futura censura del gobierno de Michel Barnier sumirá al país en una gran incertidumbre política e incluso, quién sabe, en una crisis financiera. “¿Se imaginan que si Macron nombra un nuevo Primer Ministro de derecha y presenta el mismo presupuesto el 19 de diciembre, comenzamos con una nueva moción de censura en Navidad? ¿Y después? Estamos en un territorio un poco desconocido».pregunta, luciendo preocupado.

Para evitar este escenario catastrófico y no repetir los errores del verano, el primer secretario del Partido Socialista y sus seguidores intentan estos días inventar un nuevo método que los impulse hacia Matignon. “Necesitamos un Primer Ministro de izquierdas que lidere un gobierno de izquierdas abierto al compromiso”asegura el líder del partido de la rosa. Si quiere pasar el invierno, “Este Primer Ministro de izquierdas”, Tendrá que convencer al bloque central de que no lo censure. Cómo ? Comprometiéndose a no recurrir nunca al 49.3… Un acuerdo así parece hoy muy hipotético. Pero en el espíritu de los líderes del PS, este acuerdo sentaría las bases para una nueva parlamentarización de la vida política francesa, algo que algunos han estado pidiendo durante años, algo casi inaudito en la historia de la República Vᵉ…

Sería nada menos que una pequeña revolución teniendo en cuenta la cultura de confrontación que siempre ha prevalecido hasta ahora. Por ahora, es sólo ficción política. La realidad es que la izquierda se está preparando para la era post-Barnier de manera dispersa. Los socialistas parecen atrapados en el medio. En su flanco izquierdo, los aliados rebeldes, cada vez más engorrosos, que sólo sueñan con una elección presidencial anticipada, los acusan de querer romper el NFP para gobernar con la macronieve. Boris Vallaud apenas había mencionado un acuerdo de no censura la semana pasada cuando Jean-Luc Mélenchon puso límites a sus tropas acusándolo de traición… “En caso de que exista tal acuerdo, entonces habría una ruptura con el Nuevo Frente Popular, y me atrevo a esperar que nadie llegue tan lejos”volvió a advertir este martes la jefa de diputados del LFI, Mathilde Panot.

En su flanco derecho, los macronistas los acusan de contribuir al caos y de traicionar su cultura de gobierno al votar a favor de la censura con estos dos partidos populistas que, según ellos, son la Agrupación Nacional y La Francia Insumisa. Por parte del PS, “una pérdida total de orientación”, fustigó a Emmanuel Macron desde Arabia Saudita, hablando como Léon Blum, de “disolución de espíritus”… Una acusación que irrita a Faure, Vallaud y otros. “El NFP ganó las elecciones legislativas y deberíamos arrodillarnos y tragarnos el presupuesto de Barnier sin pestañear. Están hinchados…”, reflexiona un diputado socialista.

Y, sin embargo, según el mismo informe, ya han comenzado discretamente conversaciones informales entre socialistas y macronistas con vistas a un acuerdo de no censura. Básicamente, las diferencias parecen insuperables. Pero dentro de la “base común”, la idea de un acuerdo de no censura ya no se descarta de plano. En el entorno del ex primer ministro Gabriel Attal incluso se están trazando las posibles líneas generales. “Esto significaría que no habría irritantes para ningún grupo: ni la derogación de las pensiones ni la ley de inmigración. Estamos de acuerdo en tres o cuatro puntos que no suponen grandes cambios pero que nos permiten aguantar hasta el verano. Un acuerdo así con ellos nos sacaría de una situación en la que somos rehenes de Marine Le Pen y sería su derrota definitiva. » Pero ahora todo el mundo ha aprendido la lección del verano: bajo la Vmi República, sigue siendo el Presidente de la República quien nombra al Primer Ministro…