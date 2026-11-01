Decenas de miles de jóvenes salieron a las calles en Alemania el sábado 31 de octubre para exigir más recursos para la educación, inspirándose en el movimiento francés, pero los enfrentamientos degeneraron en disturbios y saqueos en Frankfurt.

Al llamado de un colectivo bautizado “La Generación Z se regelt” (“La Generación Z se está encargando de ello”en referencia a los jóvenes nacidos entre 1995 y 2012), los manifestantes formaron procesiones en decenas de ciudades, incluidas Berlín, Frankfurt (centro) y Colonia (oeste). “La Generación Z se regelt” protesta contra la pobreza de las escuelas, el alto coste de la vida y la posible reintroducción del servicio militar, y advierte sobre el calentamiento global.

Las tensiones llegaron a un punto crítico por la noche, cuando algunos grupos de jóvenes se negaron a dispersarse. Alborotadores enmascarados saquearon tiendas en Frankfurt, donde la policía utilizó cañones de agua contra jóvenes que lanzaban cócteles Molotov. Varios policías resultaron heridos. Fue en Frankfurt donde la violencia fue más grave: la policía tuvo que enfrentarse a manifestantes que lanzaban piedras, fuegos artificiales y cócteles molotov. Ella respondió con cañones de agua y gases lacrimógenos.

Roman Poseck, Ministro del Interior del Estado federado de Hesse, declaró que“Un centenar de extremistas de izquierda claramente identificados” se había infiltrado en la manifestación de Frankfurt. “La forma en que terminó este evento aquí en Frankfurt es vergonzosa”. La policía también utilizó cañones de agua en las ciudades de Hamburgo (norte) y Colonia (oeste) después de que, según dijeron, los manifestantes atacaron a los rescatistas con fuegos artificiales, piedras y botellas.

Miles de agentes de policía fueron desplegados en el país y, tras manifestaciones en su mayoría pacíficas, por la noche surgieron tensiones en diferentes ciudades. Los manifestantes sostenían carteles con las inscripciones. “Es hora de resistir” o el canciller Friedrich “Merz debe irse”. “Salimos a la calle por una existencia accesible a todos”dijo Veronika Dinter, portavoz del movimiento. “La Generación Z se regelt”. “Nadie cree todavía en un futuro mejor si todo sigue así”continuó.

Criticar “la extrema falta de transparencia” de movimiento “La Generación Z se regelt”no se esperaba que el BSK, una organización oficial que reúne a representantes estudiantiles de diferentes regiones alemanas, participara en las manifestaciones del sábado. Convoca a manifestaciones “pacíficamente” el 20 de noviembre para “mejores condiciones educativas”.

Según la policía, en Colonia había varios miles, 5.000 en Berlín y 8.000 en Frankfurt. Preocupado por la posible participación de activistas radicales extranjeros, el Ministerio del Interior alemán indicó que estaba en contacto con las autoridades francesas e italianas. Sin embargo, subraya que conviene distinguir entre “Protestas estudiantiles pacíficas” de un “movimiento extremista violento” quién podría tratar de secuestrar las reuniones.

En una entrevista con el semanario Stern publicada el viernes, la ministra alemana de Familia, Karin Prien (CDU, derecha), instó a los jóvenes manifestantes a no dejarse llevar “instrumentalizado por la extrema derecha o la extrema izquierda”. el movimiento “La Generación Z se regelt” Insiste en su rechazo a la violencia. “Los grupos extremistas, los símbolos inconstitucionales, el racismo y el discurso de odio no tienen cabida en nuestro país, vengan del lado que vengan”asegura.