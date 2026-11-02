Lo que sabemos del ciberataque a los frigoríficos de varios supermercados de Europa

Un ciberataque similar al ocurrido en Francia hace tres semanas. Los supermercados de Bélgica, Estonia, Finlandia, Italia, Irlanda, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal y Suecia sufrieron un nuevo ataque de piratas informáticos el lunes 2 de noviembre. La temperatura en sus frigoríficos se disparó, obligándolos a tirar grandes cantidades de comida.

Ya el 12 de octubre, las principales marcas minoristas francesas indicaron que cientos de sistemas de refrigeración de sus tiendas habían sido afectados por un ciberataque, lo que les obligó a tirar los alimentos caducados y generó preocupación por la seguridad alimentaria.

En Bélgica, donde decenas de tiendas pertenecientes a varias cadenas de supermercados registraron el lunes perturbaciones, los fiscales federales anunciaron la apertura de una investigación, sin calificar por el momento el incidente de ciberataque. “Es un ciberataque, no hay otro motivo”afirmó por su parte el portavoz de Carrefour Bélgica, Mich Vergauwen, que informó de averías en una quincena de las 700 tiendas de la cadena en el país.

Ikea Bélgica también anunció que un ciberataque había afectado a su tienda de Mons, en el suroeste del país, provocando un aumento repentino de la temperatura de los congeladores a primeras horas del día. Las cadenas Delhaize, Colruyt e Intermarché también sufrieron problemas técnicos que afectaron a sus frigoríficos en Bélgica. Delhaize también informó que cuatro de sus tiendas en Luxemburgo también se vieron afectadas.

El grupo Musgrave, propietario en particular de la cadena Supervalu en Irlanda, anunció que 13 de sus tiendas se habían visto afectadas, así como un pequeño número de sus tiendas de conveniencia en los Países Bajos.

El canal sueco Ica también afirmó que“un número limitado” de sus tiendas habían experimentado problemas de refrigeración, sin confirmar que la causa fuera un ciberataque. Según la portavoz de Ica, Helena Johansson, todas las tiendas afectadas estaban conectadas a un sistema de control de refrigeración externo proporcionado por el fabricante danés Danfoss, el mismo proveedor de servicios que fue objeto del ciberataque del 12 de octubre contra minoristas franceses. En Estonia, al menos un supermercado fue atacado por piratas informáticos que elevaron la temperatura de las unidades de refrigeración a 50°C. Los dispositivos eran modelos más antiguos que también entregaba Danfoss.

El comisario europeo de Agricultura y Alimentación, Christophe Hansen, denunció por su parte “Repetidos ciberataques extremadamente preocupantes” Y “un intento deliberado de perturbar nuestra cadena de suministro de alimentos y socavar la confianza de los consumidores: una advertencia que debemos tomar en serio”.

“La seguridad alimentaria requiere más atención en todos los niveles. Apuntar a la nutrición » es ahora “una realidad”declaró tras los ciberataques contra Francia. Por el momento, nadie se ha atribuido la autoría del atentado del 12 de octubre en Francia ni del ocurrido este lunes en Europa.