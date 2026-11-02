“Calumnia racista”, “inmensa responsabilidad”… Paso de armas entre Mélenchon y Philippe tras su entrevista en TF1

Si el candidato de Horizons a las elecciones presidenciales, Édouard Philippe, concedió una entrevista a las 20 horas. En TF1 este domingo 1 de noviembre, fue inicialmente para reafirmar su rechazo a una primaria de centro derecha. Pero finalmente fue un pasaje completamente diferente de su entrevista lo que encendió la pólvora.

En una entrevista concedida a “Point” publicada el martes 27 de octubre, el alcalde de Le Havre estimó que “El fracaso de la integración” Desde “varias décadas es indiscutible”dictaminando además que “la sobrerrepresentación de jóvenes de origen inmigrante” en la violencia al margen de las manifestaciones del 17 de octubre fue “patentar”. “¿Qué conclusión sacó de esta observación? »le preguntó este domingo en TF1, Anne-Claire Coudray, la presentadora del programa de las 20 h. “En las imágenes que hemos visto del saqueo, había efectivamente un cierto número y un número importante de jóvenes franceses, sin duda, a los que considero franceses, de origen inmigrante. Lo que traduce un tema que debemos mirar cara a cara”respondió el ex primer ministro. Estas declaraciones, realizadas pocos días después del ataque racista de Trappes, provocaron fuertes reacciones en una parte de la clase política.

Jean-Luc Mélenchon criticó inmediatamente la entrevista de Edouard Philippe: “Anne-Claire Coudray se hace eco de las calumnias racistas de Édouard Philippe. Que pronuncia su repugnante discurso sin ser interrumpido. El lunes no iré al programa de las 20 horas en este canal”escribió el candidato rebelde el domingo X por la noche, pocos minutos después del paso del alcalde de Le Havre.

Ni LFI ni TF1 habían anunciado la entrevista con Jean-Luc Mélenchon en el canal donde formalizó su candidatura a la presidencia de la República en mayo.

Todavía el domingo por la tarde, Édouard Philippe respondió en X al líder rebelde, acusándolo de hacer “saqueadores” y “matones de extrema izquierda” del “modelos de integración” y “víctimas de la policía”. Un mensaje al que a su vez reaccionó Jean-Luc Mélenchon, acusando a Édouard Philippe en la misma red social de “clientelismo racialista”. “ Ve a Trappes, comprueba las consecuencias de la atmósfera que creas. », añadió el candidato del LFI.

Desde el ataque racista en Trappes, los Insoumis han acusado especialmente a los canales de televisión de permitir la proliferación de palabras racistas de extrema derecha.

La eurodiputada de Horizons, Nathalie Loiseau, estimó este lunes por la mañana en franceinfo que había un vacío “ entre decir que “una parte importante de los saqueadores provienen de la inmigración”, como hace Edouard Philippe (…) y lo que dice la ultraderecha racista, que consiste en pensar que una gran parte de los inmigrantes son delincuentes “. La secretaria nacional del partido también justificó las palabras de su líder recordando que el director de Ifop “Él mismo dijo que cuando miramos a las personas que han sido arrestadas y llevadas ante la justicia, hay (…) una representación excesiva de personas de origen inmigrante”.

La portavoz del gobierno Maud Bregeon, partidaria del candidato de Horizons, entrevistada en el mismo canal, estimó que Edouard Philippe “ dijo en voz alta lo que muchos franceses piensan en voz baja: que tenemos un problema de integración que es real en Francia “.

“ Exactamente las palabras que utilizó Jean-Marie Le Pen cada vez que dibujó sus salidas racistas », fustigó al senador comunista Ian Brossat en X. Una observación compartida por Marine Tondelier: “ Palabra por palabra lo que dijo el FN sobre Jean-Marie Le Pen en 2002 », escribió en la misma red social. “ El giro de la derecha se acelera », añadió el candidato ecologista.

Varios diputados de La France insoumise se indignaron por este discurso de Maud Bregeon. “ Dice en voz alta lo que muchos RACISTAS ya no sólo piensan en voz baja sino que también lo dicen en voz alta, sin inhibiciones. », declaró en particular la diputada rebelde Danièle Obono. “ El viernes pasado, ni un solo miembro del gobierno se dignó responder a la invitación del alcalde de Trappes Ali Rabeh para participar en el homenaje a las víctimas. Este gobierno está más preocupado por fregar los televisores para pronunciar su discurso tomado de la extrema derecha. », estimó la eurodiputada rebelde Rima Hassan en X.

La candidata a las primarias de izquierda Ségolène Royal también comparte esta opinión: “ Entendemos mejor la ausencia de líderes de derecha en Trappes, ya que siguen alimentando el racismo terrorista que mata, en una carrera infernal detrás de la extrema derecha. », escribió la socialista en X. Antes de recordar que el ex primer ministro había sido, según ella, “ el asesino de los chalecos amarillos, durante nueve meses, en los que se produjeron más de quince muertos en las rotondas “.