A principios de octubre, en la Causse Méjean, en el parque nacional de las Cevenas, un camión y un tractor transportaban cada día agua en un depósito hasta el embalse que abastece de agua potable a toda la meseta. Suficiente para cubrir, en el mejor de los casos, algo más de la mitad del consumo, y ahorrar tiempo… a la espera de la lluvia.

A mediados de septiembre, casi toda Lozère se encontraba en una “crisis de sequía”, el nivel más alto. Las redes que abastecen a un tercio de los Lozériens estaban bajo tensión, algunas fuentes se habían secado. Mi ciudad, situada en el monte Lozère, donde nace el Tarn, gestiona su propia agua potable a través de varias pequeñas redes adosadas a la montaña. Para un alcalde, el agua no es un tema de conferencia. La pregunta es si seguirá fluyendo hacia el grifo del vecino.

Este verano ha sido el más caluroso registrado en Francia desde 1900, claramente por encima del de 2003. Así lo afirmó la propia ministra de Transición Ecológica el 3 de septiembre al presentar los resultados de Météo-France. Las consecuencias son numerosas. A finales de agosto, en Écrins, una lava torrencial arrasó, por ejemplo, la carretera que conducía al lugar más popular del parque nacional.

Por tanto, esperábamos con impaciencia el presupuesto de 2027. Presentado el 1ejem En octubre, echó por tierra nuestras expectativas: proponía eliminar diez puestos de trabajo en los once parques nacionales. Los Ecrins son los más afectados, los Cévennes pierden más de dos posiciones. Y el mismo presupuesto exige un esfuerzo de las comunidades casi el doble que el año pasado. El Estado se retira por un lado y presenta la factura por el otro.

Diez empleos de más de mil perdidos en el Estado y sus operadores no es nada, me dirán. Es cierto. Y eso es lo que no entiendo. La economía es minúscula, el mensaje es terrible. Ya hemos dado mucho: en el parque nacional de las Cévennes, casi uno de cada cinco puestos de trabajo desapareció entre 2010 y 2019. Desde 2010, dos nuevos parques nacionales han visto la luz, en parte gracias a los agentes de los demás. De ahora en adelante ya no podamos, caemos.

A veces imaginamos los parques nacionales como la naturaleza oculta. Tienen casi un millón de habitantes y 555 municipios. Allí criamos ovejas, cortamos madera, cultivamos y recibimos a los visitantes. En muchos pueblos, los parques se encuentran entre los últimos servicios estatales aún presentes, con agentes de campo que conocen el territorio y quienes le dan vida. Algunos residentes ya se arrepienten de verlos con menos frecuencia que antes. No se equivocan. Al eliminar posiciones, cada agente cubre un territorio mayor.

Un funcionario del parque no sólo estudia las especies. Asesora al ganadero cuya hierba se ha quemado y ayuda al municipio a proteger sus zonas húmedas, como las turberas del Mont Lozère, que retienen el agua en invierno y la liberan en verano. En la Causse Méjean, ayuda a recrear los lavognes, estos estanques donde beben los rebaños. También lleva a los estudiantes afuera para enseñarles a reconocer lo que vive a su alrededor y a comprender cómo funcionan los seres vivos.

Dirijo una escuela pública en Florac desde hace casi veinte años: veo lo que estas salidas cambian en la visión de los niños sobre el país en el que crecen y sobre la suerte que tienen de vivir en un territorio protegido. Cuando un alcalde se pregunta qué hará por el agua si ya nadie cuida estos ambientes, no está haciendo una ideología, está haciendo su trabajo. Y aquí tenemos la suerte de contar con el parque para ayudarnos a encontrar respuestas. Cada puesto menos significa un valle por donde pasamos con menos frecuencia, una fila que espera, una clase que no saldrá al campo.

El modelo francés de parques nacionales es único. En torno a un corazón protegido, los municipios eligen libremente sumarse a un proyecto común. En la junta directiva se reúnen funcionarios electos junto con agricultores, cazadores, asociaciones, científicos, el Estado y los residentes. Hablamos de todo, incluidos temas complejos y divisivos como los lobos. Tomamos decisiones concretas juntos, particularmente para hacer frente al cambio climático. Lo que todo el país tendrá que aprender en los próximos años: compartir el agua, adaptar la agricultura, acoger sin dañar, ya lo estamos experimentando.

No tengo carné de partido y no pido un gesto político. Pido coherencia y respeto por una idea sencilla: el Estado debe permanecer presente en todas partes, incluso donde somos pocos. No podemos presentar en septiembre los resultados del verano más caluroso jamás medido y, en octubre, debilitar a quienes ayudan a los territorios a afrontarlo.

Los miembros del Parlamento y los senadores están considerando este presupuesto ahora mismo. Les pido que restablezcan estos diez puestos de trabajo. Para el Estado, es una línea en una tabla. Para nuestras montañas, esto es lo que nos permite aguantar y adaptarnos.