“Las elecciones intermedias”, la inflación, la guerra en Irán… A sus 80 años, ¿Donald Trump está acabado? Pierre Haski responde

Video Después de reuniones canceladas y con encuestas desfavorables, el presidente estadounidense parece cada vez más desconectado. A pocos días de las elecciones de mitad de mandato, Pierre Haski analiza la situación en su canal de YouTube, en colaboración con “le TV BUS Canal de comunicación urbana”.

A cuatro días de las elecciones de mitad de mandato, Donald Trump se encuentra en el punto más bajo de sus dos mandatos. Gasolina a 4,27 dólares el galón (unos 4 litros), una guerra en Irán que los americanos no querían, reuniones canceladas y sustituidas por discursos televisados ​​desde la Casa Blanca, un presidente de 80 años que habla desde su helipuerto y su salón de baile cuando se le pregunta sobre la inflación: las encuestas muestran que la Cámara de Representantes perdió y el Senado está en equilibrio. El estadístico Nate Silver, especialista en estudios y encuestas electorales, ya habla de la “Fin de la era Trump”.

Pero surgen muchas preguntas. ¿Un presidente que pierde el Congreso pierde poder? Hay lo que un Congreso demócrata puede hacer (comisiones de investigación, audiencias juradas transmitidas en vivo, documentos bancarios y de valores desenterrados) y lo que no puede evitar (guerra, órdenes ejecutivas, diplomacia).

Además, ¿Aceptará Trump el resultado? ¿Y hasta dónde llegará la batalla legal que ya está en marcha en Texas, California y Alaska? Un presidente debilitado puede ser más peligroso que un presidente todopoderoso… He aquí los precedentes de Truman en 1946, reelegido dos años después de su derrota, y de Bush en 2006, que respondió a la derrota con “aumento” en Irak.

Finalmente, ¿quién podría suceder a Trump y heredar el liderazgo entre los republicanos? ¿El vicepresidente JD Vance o el secretario de Estado Marco Rubio? ¿Y qué revelan los cientos de millones de dólares que Elon Musk pagó a los republicanos sin cambiar la situación?

También en el menú de este episodio de “Pierre Haski responde”: el regreso de Barack Obama a la arena y su sentencia sobre Saddam Hussein y la Cheesecake Factory; cómo votan los americanos, dos cámaras, cincuenta estados, miles de mandatos locales el mismo día; los jueces como última defensa; el auge democrático en Brasil, Serbia e Israel. Y, finalmente, Kylian Mbappé frente a China: por qué Beijing hizo de una palabra sobre Mao una cuestión de Estado (“Mata el pollo para asustar a los monos”).