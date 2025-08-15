Fondos de emergencia, exención de impuestos a la propiedad ... Anuncios del gobierno





Medidas largas y largas. En el pueblo viticultural de Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, en Aude, quemado en parte por el incendio que estalló el martes 5 de agosto, el Ministro de Agricultura, Annie Ginebard, anunció, el jueves 14 de agosto, un fondo de emergencia de 8 millones de euros para los agricultores de las víctimas, en su mayoría vino de vino, y expresó expresiones “Solidaridad nacional” Con respecto a los Corbières “Balafrés” por fuego.





En el borde del pueblo, donde un residente murió en el incendio, las vides calcinadas y otro fuego salvado se extienden al pie de la colina cubierta de cenizas. El fuego de una escala excepcional, probablemente de origen criminal, ha viajado 16,000 hectáreas, 13,000 de las cuales quemaron, destruyeron 36 casas, así como veinte hangares agrícolas y devastó de 1,000 a 1,500 hectáreas de vides, unas semanas antes de la cosecha.





• Un fondo de emergencia de 8 millones de euros





Después de haber reunido a funcionarios electos y víctimas de víctimas, el ministro anunció “Un fondo de emergencia de 8 millones de euros, que se utilizará para compensar las pérdidas de la cosecha, las pérdidas de fondos, cuando el viñedo, por ejemplo, es destruido y la destrucción de edificios y equipos agrícolas”.









“Se alcanza el primer objetivo después de este anuncio. Estos 8 millones de euros son vitales para nuestra profesión y estamos esperando el resto»reaccionó a Ludovic Roux, presidente de la Cámara de Agricultura de Aude al final de la mesa redonda con el Ministro, en la sótana cooperativa Saint-Laurent-la-Cabrerisse. “Estamos en una situación catastrófica”él cree, porque “Muchos lo han perdido todo”.









“Los ascensores de la tierra informan de 1,000 a 1,500 hectáreas fuertemente afectadas (…) Es decir con la pérdida de fondos, la cosecha de pérdidas, enredaderas que han recibido un producto retraso, que estuvieron expuestos durante varios días a fumar “estimado Jérôme Despey, vicepresidente de la Federación Nacional de Uniones de Agricultores. “Al ver el patrimonio familiar en humo, duele”dijo a la agencia France-Presse, Baptiste Cabal, presidente de la bodega cooperativa “Cellier des Demoiselles”, donde se celebró la reunión. Este viticultor notó “100 % de las vides ahumadas o cenizas”.





• Dispositivo fiscal y sistema de avance





La ayuda al mundo agrícola, principalmente vino, será completada, anunciada por el ministro, por un “Dispositivo fiscal que también eximirá los impuestos a la tierra” y por “Un avance de hasta 10,000 euros” por productor, cuyo gobierno ha solicitado el pago “En la próxima quincena”.





• “Solidaridad nacional”





“Ayudar a los viticultores a levantarse de este drama es una necesidad absoluta”dijo Annie Ginevard, prometiendo volver “Antes de fin de año para el momento de la reconstrucción”. “Este trauma (…) Marca profundamente poblaciones, agricultores, pero más allá de todo el país “dijo el ministro de los funcionarios electos y los viticultores, “Porque el significado de la llegada del primer ministro (6 de agosto, nota del editor)a partir de mi venida, también es la expresión de la solidaridad nacional con respecto a su territorio “.





• Aude, futuro “laboratorio” del calentamiento global





En este territorio de Corbières “Balafed por fuego”bordeando los Pyrénees-Orientales, Annie Ginevard quería que el aude se convirtiera en un “Laboratorio de este calentamiento global que no está relacionado con el episodio que acabamos de conocer”.





“Con motivo de este desastre, tenemos que hacer buenas preguntas y traer respuestas apropiadas”en términos de “Elección de culturas, en términos de producción, en términos de actividad agrícola, en términos de suministro de agua”ella agregó. Según el ministro, debemos “Un regreso de la experiencia para saber dónde se quemó, qué se quemó, por qué en ciertos lugares no quemó, para que realmente podamos pensar en el futuro”. Los viticultores destacan el papel esencial del fuego jugado por las vides siempre presentes, que limitan o detienen la propagación de incendios.









“Aquí, no estamos en Beauce, difícil tener rentabilidad en un área mediterránea como los Corbières, debido a la sequía y al clima. Necesitamos apoyo específico. De una compensación compensatoria para la discapacidad climática, ya que las áreas de montaña se benefician de una indemnización compensatoria de las discapacidad natural dentro del marco de la política agrícola común”declara Ludovic Roux.





También presente en el lugar, el presidente de la región de Occitanie, Carole Delga, llamó al presidente, Emmanuel Macron, para lanzar un gran plan nacional “Occitanie Resiliente” de una inversión masiva como “Marsella en grande”.