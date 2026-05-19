Lecornu rechaza el “status quo” institucional, la contrarreloj lanzada en el Parlamento

El primer ministro Sébastien Lecornu defendió, este lunes 18 de mayo ante los senadores, una reforma para ampliar urgentemente el electorado de cara a las elecciones provinciales en Nueva Caledonia previstas para el 28 de junio. Esto es lo que dijo el jefe de Gobierno durante esta presentación en el Palacio de Luxemburgo, dos años después de los disturbios mortales en el archipiélago.

El primer ministro compareció este lunes ante los senadores para defender una propuesta de ley orgánica del senador caledonio Georges Naturel (LR, no independentista), necesaria según él para considerar con calma las elecciones provinciales previstas para el 28 de junio, un momento político importante a nivel local.

El status quo “No puede ser una base sólida para el futuro. Incluso puede ser el fermento de la violencia mañana”lanzó el primer ministro, que espera convencer a separatistas y no independentistas con una propuesta “balance” y de ” compromiso “, “El fruto de un diálogo que no se producía desde hacía más de un año”.

El Gobierno está inmerso en una contrarreloj parlamentaria con este texto y espera lograr su aprobación final en el Parlamento el miércoles o jueves.

Tras la aprobación de la reforma por el Congreso de Caledonia por una estrecha mayoría por la mañana, el Senado la validó este lunes por la tarde, antes de su transmisión a la Asamblea Nacional, donde la votación –el miércoles– parece más incierta.

Comenzarán las discusiones “a partir de julio” y debe lograr “antes de fin de año”advirtió Sébastien Lecornu. “Nada sería peor que dejar que el tema vaya a la deriva, o incluso que de repente se encuentre en el centro de una campaña nacional” al margen de las elecciones presidenciales, añadió.

Este texto reformaría el electorado en las elecciones provinciales, un debate que está en el origen de los disturbios que asolaron Nueva Caledonia hace dos años, con 14 muertos y 2.000 millones de euros en daños.

En total, debería permitir ampliar el órgano electoral provincial a 10.569 “nativos”. Fundamental en el archipiélago, donde las tres provincias concentran muchas competencias, el voto provincial se basa en un organismo electoral. “congelado”reservado a las personas con 10 años de residencia en 1998 así como a sus descendientes. La consecuencia de este sistema: alrededor del 17% de los caledonios están actualmente excluidos de las elecciones, señaló Sébastien Lecornu, frente al 8% en 1998.

Pero el alcance de una posible apertura divide a separatistas y no independentistas: los primeros temen una dilución del voto canaco, los segundos lo exigen en nombre de la igualdad antes de la votación.

La extensión a “nativos” es una manera de ” reconocer “ los derechos “de mujeres y hombres nacidos en esta tierra, que crecieron allí, que trabajaron allí, que viven allí (pero) que están excluidos del voto provincial”afirmó la ministra de Asuntos Exteriores, Naïma Moutchou, ante los senadores.

El gobierno espera ir un paso más allá proponiendo mediante enmienda la apertura a “cónyuges”cuya definición sigue siendo objeto de debate. Muchos parlamentarios, como los socialistas y la Agrupación Nacional, están generando sorpresa, especialmente por la constitucionalidad de este segundo nivel de apertura.

“Esta extensión a los cónyuges aumentaría considerablemente el riesgo de censura de la ley orgánica por parte del Consejo Constitucional y anularía así nuestros esfuerzos por corregir la anomalía de la exclusión de los nativos de Caledonia”preocupó a Georges Naturel.

El Senado finalmente se negó a incluir a los cónyuges, como esperaba el gobierno.

En la izquierda, algunos dudan en validar una apertura sin el apoyo de los separatistas canacos del FLNKS. Quien recordó el lunes al Congreso de Nueva Caledonia su renuencia a abrir el electorado en las condiciones actuales.

“El FLNKS está a favor de abrir el electorado a los nativos pero en un acuerdo global, no de forma aislada”indicó el jefe del grupo UC-FLNKS, Pierre-Chanel Tutugoro. “Nunca hemos estado en contra del principio, siempre y cuando se haga de acuerdo con el FLNKS”advierte Bastien Lachaud, diputado del LFI.

La posición de los grupos Insoumis y de la RDA (comunistas y de ultramar) podría tener un impacto en los debates. Sobre la ley anterior, habían presentado cerca de 2.800 enmiendas para bloquear el texto.