Laurent Wauquiez considera que el RN «no es la plaga» mientras descarta una alianza

Participado en un duelo contra Bruno Retailleau para obtener el jefe de los republicanos, Laurent Wauquiez rechazó una alianza con la extrema derecha mientras mostraba una posición suavizada hacia él, el domingo 16 de febrero. Cuando se le preguntó sobre una alianza hipotética con la manifestación nacional, barrió la idea de establecer «Un cordón de salud». «No considero que el RN sea la peste»dijo el jefe de los diputados de LR en BFM-TV.









«¿Por qué estoy luchando contra el RN?» (…) Porque creo que el RN tiene posiciones que son mortales para la recuperación de la economía francesa, porque el RN es para la asistencia y no para la valoración del trabajo «dijo. Y concluir: “Entonces, la pregunta para mí para hacer una alianza con el RN no tiene una forma tópica. »»





«Hay demasiada asistencia»





Cuando Bruno Retailleau satura el espacio de los medios hablando hablando «Principalmente seguridad e inmigración»Laurent Wauquiez explicó para que su diferencia escuchara evocando el » trabajar « y la lucha contra «Ayudantía»en esta campaña para la presidencia de los republicanos que ya están bajo tensión.





“Bruno Retailleau habla principalmente sobre la seguridad de la inmigración. Es muy importante. Estoy hablando de eso, pero también estoy hablando de trabajo y asistencia «Hammered Laurent Wauquiez, Diputado de Haute-Loire, también evocando «Gastos públicos» Y «Burocracia».





“Por el derecho a ser alcanzado por los franceses, debe expresarse en el regalo, en la inmigración. Ella también debe tratar (…) La injusticia de un sistema de protección social que ya no reconoce a las personas que trabajan o que han trabajado toda su vida ”dijo.









«Para mí, este es el segundo problema importante en Francia, hay demasiada asistencia»insistió a Laurent Wauquiez, quien ya estaba castigando en 2011, en una fórmula controvertida, «Las derivaciones de la asistencia»real «Cáncer de la sociedad francesa». «Tenemos un sistema social para ser repensado y ese es uno de los compromisos que serán míos al frente de nuestro partido»él resumió.





«La delincuencia no se detiene a las 6 p.m.»





Al igual que Bruno Retailleau el día anterior, quien aseguró que esta campaña no recurriría a «Bloody Match»Laurent Wauquiez ha despedido » guerra «. Sin embargo, lamentó la candidatura de Bruno Retailleau, asegurando que«Había más inteligente que hacer» por lo correcto que «Desgarro» tú mismo «repitiendo sus dos argumentos clave.





Primero, el ministro del interior es «Sin duda uno de los trabajos más exigentes en el gobierno»y representa «Un trabajo de tiempo completo». «No hay tiempo libre para un ministro del interior» Para hacer campaña, al contrario de lo que Bruno Retailleau afirma, porque «La delincuencia no se detiene a las 6 p.m.» ni «El fin de semana»él criticó.









Segundo, Bruno Retailleau sería forzado por «Solidaridad del gobierno» que le impediría tener «Una palabra muy libre y muy independiente» según sea necesario «El período actual»según Laurent Wauquiez. Oro, «El presidente del partido, mañana, debe ser capaz de expresarse con mucha fuerza»él suplica.





Frente, Bruno Retailleau había asegurado el sábado en el diario «Le Parisien» que no era «No es un hombre para poner convicciones en el bolsillo (s)».





¿Hay un pacto?





Otra discordia, un posible pacto entre los dos hombres que dividen los roles: uno en el gobierno y el otro en el partido. Bruno Retailleau refuta la existencia.





«Sé lo que Bruno me dijo. Sé que cuando me dijo, sé dónde me dijo «replicó Laurent Wauquiez, evocando una visita a Bruno Retailleau en Haute-Loire.





«Obviamente hablamos sobre esta pregunta del partido, el calendario y las elecciones y sus palabras eran completamente claras en ese momento»aseguró a Laurent Wauquiez, creyendo que su rival podría haber cambiado de opinión incluso si fuera así «Mucho más fácil admitirlo».