¿Hacia una ampliación de las ayudas gubernamentales?

Ante el enojo de agricultores y transportistas, el gobierno sugirió este lunes 30 de marzo que se podrían prorrogar las ayudas gubernamentales para compensar el aumento de los precios del combustible, sin calmar a los transportistas que estaban decididos a movilizarse durante toda la semana.

“Ella podría serlo”.declaró la ministra delegada de Energía, Maud Bregeon, cuando fue interrogada en RTL sobre una posible renovación en mayo de las ayudas ya anunciadas, confirmando los comentarios hechos poco antes por el Ministro de Transportes. “Estaremos al lado de los sectores más difíciles”añadió Maud Bregeon.

Transportistas, agricultores y pescadores exigen más que el plan gubernamental de unos 70 millones de euros anunciado el viernes.

Para los transportistas, en abril están previstas ayudas de 50 millones de euros para las empresas en dificultades, lo que equivale a 20 céntimos de euro por litro de combustible.

“La movilización continúa”declaró este lunes un portavoz de la Organización Europea de Transportistas por Carretera (Otre), que organizó el lunes por la mañana una operación caracol en la circunvalación de París.

A la llamada de Otre, que juzgó las ayudas estatales el sábado “no está a la altura”varias decenas de camiones y grandes autobuses turísticos circulaban tranquilamente por la circunvalación de Porte de Vincennes, ocupando dos de los cuatro carriles para perturbar el tráfico.

L’Otre también prevé operaciones el martes en Lot-et-Garonne, Aveyron, Nouvelle-Aquitaine y Pays de la Loire, el miércoles en Toulouse, la región PACA y Rennes, y el viernes en Besançon. También está prevista una manifestación para el martes en Marne, por iniciativa de la Federación Nacional de Transportistas (FNTR).

Para intentar calmar la ira, el ministro de Transportes, Philippe Tabarot, subrayó en Europe 1 y CNews que las ayudas anunciadas serían “Quizás renovable si la situación persiste, en mayo, en junio”. Entre los agricultores, el poderoso jefe de la FNSEA, también muy descontento con el plan de ayuda al sector, fue recibido el lunes por el Primer Ministro: Arnaud Rousseau le pidió un mayor apoyo y Sébastien Lecornu dijo que “Listo para ir más lejos si la guerra continúa”.

En abril, los agricultores se beneficiarán de una exención del impuesto especial sobre el diésel no de carretera (NGR) utilizado en tractores, con un coste de alrededor de 14 millones de euros, una reducción de “cuatro céntimos de euro por litro”según una fuente gubernamental. “Nuestra petición es clara, 30 céntimos por litro”declaró Arnaud Rousseau, estimando que el aumento de los precios del GNR y de los fertilizantes no se debió “no soportable” para los agricultores mientras están trabajando en el campo.