7 de julio, este extraño día para el Rally Nacional en la Asamblea

Día divertido para la extrema derecha en la Asamblea Nacional. Son casi las dos de la tarde. cuando llega la noticia que esperan todos los diputados de la Agrupación Nacional: en el asunto de los asistentes parlamentarios europeos, Marine le Pen es condenada en apelación a una multa de 100.000 euros, a tres años de prisión, dos de los cuales suspendidos, así como a cuarenta y cinco meses de inhabilitación, de los cuales treinta meses suspendidos. Por tanto, puede ser candidata.

Mientras el equipo de RN se reúne en la sede del partido para determinar quién, entre Jordan Bardella y Marine Le Pen, se presentará a las elecciones presidenciales, los diputados de RN se mantienen discretos en el Palacio Borbón: no hay comentarios inmediatos. Las reacciones provienen principalmente de otros grupos. “Entre Jordan Bardella y Marine Le Pen, no me importa mucho”desliza el socialista Arthur Delaporte. En La France insoumise, la misma seguridad: “Cualquiera que sea el candidato, le ganaremos”promete Eric Coquerel, presidente del Comité de Finanzas. François Ruffin deplora una “República de las pulseras electrónicas” y uno “corrosión de la Nación”. Por parte del bando presidencial, Jean-René Cazeneuve, diputado por Gers, cree que “plantea un problema moral que se presenta”. La misma pregunta entre Les Républicains: “¿Puede Marine Le Pen representar a Francia siendo condenada de esta manera? »pregunta Antoine Vermorel-Marques, funcionario electo del Loira. El suspenso sólo dura unas horas. A las 20 horas, la líder de RN asegura, en el informativo TF1, que efectivamente será candidata en las elecciones presidenciales, a pesar de la amenaza de un brazalete electrónico si el Tribunal de Casación confirma la sentencia antes de la primera vuelta.

La suerte de Marine Le Pen, sin embargo, no eclipsa completamente el otro tema del día en la Asamblea: el examen del proyecto de ley destinado a reconocer la presunción de legítima defensa de la policía en el ejercicio de sus funciones. Una medida defendida desde hace mucho tiempo por RN y la derecha. Presentado por primera vez en diciembre de 2024 por LR Eric Pauget, fue examinado en enero, durante la sesión parlamentaria del grupo, sin poder ser adoptado por falta de tiempo. Aquí está de regreso, con el apoyo del gobierno. En los escaños de la oposición, son los Insoumis quienes lideran la carga. Antes del inicio de los debates, Antoine Léaument distribuye copias de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano para señalar su oposición. Durante las preguntas al gobierno, Manuel Bompard también optó por denunciar esta medida “directamente del programa de Jean-Marie Le Pen” y pregunta al Ministro del Interior: “¿Pretende ser aquel cuya historia recordará que implementó una medida de Jean-Marie Le Pen? ». Respuesta de Laurent Núñez: “Sólo albergas fantasías sobre este texto. »

En el momento del examen, los escaños de la Agrupación Nacional estaban casi completos. Presidida por la vicepresidenta RN de la Asamblea Nacional, Hélène Laporte, la sesión estuvo marcada por numerosas cuestiones de orden e invectivas entre los escaños de izquierda, derecha y extrema derecha. Para poner fin a las 300 enmiendas presentadas por los grupos de izquierda, el Gobierno retira el apartado 2 del artículo 44 de la Constitución, impidiendo el examen de cualquier nueva enmienda. Una decisión aplaudida en las bancadas de la RN, pero fuertemente denunciada por la oposición. “Qué vergüenza”dice Benjamín Lucas. “Esto es lo que es el fascismo en el poder”añade Louis Boyard, comentarios que llevaron a Hélène Laporte a ponerse en contacto con la Mesa de la Asamblea.

Otro momento de tensión: durante los debates, Antoine Léaument y Benjamin Lucas subieron al podio, un hecho insólito fuera de los discursos previstos durante el examen de un texto. “ Sí, subí al podio, aunque esté prohibido. », exclama Antoine Léaument, mientras Benjamin Lucas insulta a los diputados partidarios del texto: “ Debería darte vergüenza, en estas gradas, los familiares de las víctimas y la violencia policial te están mirando. “. Entre los presentes en las gradas públicas, se encuentra la activista Assa Traoré, hermana de Adama Traoré, fallecido hace diez años durante una detención por los gendarmes, que desde entonces se han beneficiado de la desestimación del caso.

Por la tarde, el proyecto de ley fue finalmente aprobado con 313 votos a favor y 199 votos en contra. Será enviado para su examen al Senado donde, como era de esperar, debería ser adoptado por la mayoría senatorial. En X, el jefe del PS se mueve: “Es una inmensa regresión de nuestro Estado de derecho… No puedo imaginar a qué podría conducir esta ley, en manos de una extrema derecha que habría ganado. Robert Badinter está en el Panteón, pero esta tarde las ideas de la extrema derecha eran mayoría en el hemiciclo”. Pero para los diputados RN la buena noticia del día no fue esa.