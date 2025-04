¿Las primeras manifestaciones masivas contra Trump marcan la aparición de una primavera americana?

Publicado en



8 de abril de 2025 a las 6.30 p.m. actualizó el



8 de abril de 2025 a las 10:39 p.m.

Con «Hands Off! Como un grito de reunión, cientos de miles de manifestantes desfilaron el 5 de abril en todo el país contra la administración republicana. Una movilización de una escala sin precedentes desde el regreso del multimillonario a la Casa Blanca.





Después de semanas de hibernación, la primera manifestación masiva de la temporada de Trump II floreció al mismo tiempo que los cerezos, el sábado 5 de abril, en The Call of Citizen Collectives. Había gente para llorar «¡Mandea!» »» («Bas Les Pattes») en el dúo infernal Trump-Musk, quien se comprometió a moler a América bajo su bota. Cien mil personas en la capital Washington y cientos de miles en el país. Viejas, jóvenes, muchas mujeres e incluso niños, por miedo al miedo a decir su ira, su frustración y más. «Toda mi indignación no puede contener este signo»anunció un eslogan.





Ataques contra la seguridad social, pensiones, libertad de expresión, educación, justicia, constitución, veteranos, derechos de los votantes, alianzas internacionales, igualdad, ciencia … pero también aranceles aduaneros, desalojos arbitrarios, colusión con Moscú, Fascist Drift … hubo algo fascinante para leer las diez semanas de trompista blitzkrieg … …