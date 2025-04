Por primera vez, 14 ciudadanos y asociaciones atacan al estado en la corte por falta de protección ante el cambio climático

Tiempo de lectura: 4 min.

Descifrado

Casas pequeñas, inundadas o inhabitables durante los períodos de ola de calor … inédito en un país de la UE, esta acción tiene como objetivo obligar al estado a cumplir con su propio plan de adaptación al cambio climático.





«El cambio climático está ahí, pero no estamos listos. El estado no nos protege lo suficiente». Por primera vez en un país de la Unión Europea, este martes 8 de abril, los ciudadanos atacan al estado en los problemas de adaptación. Catorce víctimas y asociaciones de desastres climáticos, cuyas organizaciones en el siglo de la aventura, acusan al estado de falta de su obligación de proteger a los ciudadanos ante las consecuencias del cambio climático y lanzar acciones legales.









«A menudo hablamos de 2050. Pero somos miles para sufrir las consecuencias del cambio climático»Tance Mohamed Benyahia, uno de los solicitantes. Vio a su casa comenzar a romperse en 2018, trece años después de su construcción en Le Mans, en Sarthe, debido a los movimientos del suelo vinculados a las sequías y las lluvias. Esta víctimas climáticas de desastre no es un caso aislado en Francia: ¡más de 10 millones de casas individuales, o el 54 % de las casas en Francia! – están amenazados por el fenómeno de la retirada de las arcillas. Una cuarta parte de la población vive en una zona de inundación. El 55 % de los franceses sufrieron calor en su casa al menos veinticuatro horas en 2023 …





Todos los riesgos combinados, casi una de cada dos personas en Francia están sujetas a riesgos relacionados con el cambio climático, estima el Ministerio de Transición Ecológica. Sin embargo, el plan nacional para adaptarse al cambio climático (PNACC-3), presentado por el gobierno en marzo de 2025, es «Un caparazón vacío»Mistigeage Jérémie Suissa, de la Asociación Nuestro asunto a todos. » El estado simplemente no está a la altura. «» Es un día importante para nosotros «completa el presidente de Oxfam, Cécile Dufflot, quien le asegura: «Llevaremos a esta apelación exigente y ambiciosa hasta el final».







Los catorce solicitantes de acciones legales contra el estado. El asunto del siglo





Financiación incompleta





El PNACC-3 primero sufre de un defecto en el monitoreo y la evaluación, juzga el equipo legal que apoya a los solicitantes. «Con respecto al riesgo de sumersión marina, por ejemplo, los datos de referencia datan de 2009 y no tienen en cuenta los desarrollos climáticos recientes»ilustre mmi Clément Capdebos. Pero el plan presenta principalmente deficiencias con respecto a su financiación. El alto consejo climático (HCC) ya se estimó, durante su presentación, que «Francia aún no está lista» Para enfrentar los impactos del cambio climático? Antes de sacar la conclusión de que en esta etapa, «El PNACC-3 no cumple con todas las recomendaciones de la estrategia de adaptación de la Unión Europea».





Y por una buena razón: de más de 300 medidas, «Solo 48 han sido objeto de una evaluación de costo o presupuesto»subraya Cléo Moreno, coordinador legal del caso del siglo. Por lo tanto, ciertos riesgos principales están dotados de cualquier presupuesto: este es el caso con la protección de la población contra las inundaciones que, hasta la fecha, no están financiadas. El Fondo Verde, mencionado como una herramienta de financiación principal para numerosas medidas del plan, también solo ha sido equipado con un sobre de 1.15 mil millones de euros en 2025, contra 2.500 millones del año anterior. «Sin fondos, ¿cómo podemos creer que los residentes estarán realmente protegidos?» »»Crítico Cléo Moreno. Esta es una responsabilidad del estado. «Si no toma las medidas necesarias, inicia su responsabilidad ante los tribunales».









Especialmente porque, detrás de las figuras, esconde realidades dolorosas. Como representante de la Asociación de Inquilinos juntos, una Federación de Uniones de Inquilinos presentes en varias ciudades francesas, Salim Poussin se unió a la apelación. Su pelea: la lucha contra «tettles térmicos». En estos hogares mal aislados, los habitantes sufren particularmente por las ondas de calor, lo que debería ser siempre más frecuente y más intenso debido al calentamiento global. Él mismo pagó el precio, antes de beneficiarse de los desarrollos y ahora desea «Haga que el estado sepa que es responsable de su flota de alquiler». «La renovación térmica de las hervidores es esencial para permitir la viabilidad a largo plazo»explica.





A Mohamed Benyahia, por su parte, se le negó su solicitud de compensación por el seguro, el estado del desastre natural no fue reconocido en su comuna. «Desde 2018, mi casa se ha roto continuamente. Es una afirmación que nunca se detiene»Él dice, trémolos en su voz. El presidente de las casas de emergencia de la Asociación, acompaña a las otras víctimas de su región. «No se ha tomado una medida de respaldo hasta la fecha. Este PNACC es inconsciencia. Se espera que el estado tenga en cuenta la gravedad de la situación.» »





«¡Cada vez que llueve, es ansiedad!» Como nada ha cambiado, nos decimos que vamos, nuevamente, revivimos esta pesadilla … «, Todavía testifica a Jérôme Sergent, cuya granja ubicada en Rumilly en Pas-de-Calais, fue inundada ocho veces en cuatro meses, entre noviembre de 2023 y marzo de 2024. Su tierra permaneció bajo el agua durante casi dos meses. «Ya es hora de que el estado nos escuche y tome el problema en el bajo, iniciando una reforma social al más alto nivel»pregunta hoy.





Una apelación al Consejo de Estado





Los catorce solicitantes primero proporcionan una solicitud previa al primer ministro François Bayrou y a los ministros competentes, para pedirles que adopten medidas serias en términos de adaptación al cambio climático. «Excepto en caso de respuestas positivas a las solicitudes de las víctimas y asociaciones, lo que puede dudar, tomaremos el Consejo de Estado al vencimiento del período legal de dos meses»explica uno de los abogados de las partes interesadas, Mmi Morgane Fouillen. Incluso si eso significa llevar el caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos en caso de una derrota. «Pero vamos a ganar, lo creemos»lanza Cécile Duflot.









Esta acción legal no tiene como objetivo obtener una compensación personal para las víctimas, sino obligar al estado a fortalecer sus políticas de adaptación y tomar medidas concretas y efectivas para proteger «Toda la población». La apelación se basa en particular en la obligación general de adaptarse al cambio climático a la responsabilidad del estado, deducida de la Carta del Medio Ambiente y reforzada por la ley europea.





Para empujar al estado a ir más allá, más rápido, la máquina está en movimiento. Ya no hay ninguna cuestión de hipótesis: Francia ya se ha calentado desde 1.7 ° C en un siglo y debería ver su aumento promedio de la temperatura de 2 ° C en 2030, desde 2.7 ° C en 2050 … hasta +3.8 ° C en 2100. E incluso antes de que lleguen allí, los niños nacidos en 2020 se someterán a siete veces más altavos de calor, dos veces más inundaciones y tres tiempos más inundaciones y malas inundaciones que nacidas de las personas que nacen en las personas que nacen más de una persona que nacen en las hares de las personas y las tres veces más inundaciones y más inundaciones de las personas que nacen en la persona que nacen las personas que nacen en las personas que nacen en las personas con más de las inundaciones de las personas y tres veces más inundaciones que las inundaciones más malas de las personas. 1960.