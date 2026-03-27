El líder de izquierda que tomamos en serio.

Lionel Jospin, fallecido a los 88 años, gozaba de la estima de la “gente de izquierda” y del respeto de sus adversarios políticos, porque era sincero en su compromiso político. En el papel de Primer Ministro de un gobierno de “izquierda plural” decididamente reformista o como arquitecto de su propia campaña fallida en 2002, el comportamiento de Jospin no varió: dirigió la lucha política según sus convicciones íntimas y con el deseo de servir, no a sus ambiciones personales, sino al bien común.

Este enfoque en el que hoy prevalece la ética de la responsabilidad remite a una época de la política pasada. El ex líder socialista era orgulloso y a veces rudo, pero nunca fue narcisista ni histriónico, a diferencia de algunos líderes de izquierda “radicalizados” de hoy. Ciertamente no tuvo que soportar la toxicidad de las redes sociales y sólo conoció los primeros pasos del infoentretenimiento. Sin embargo, es difícil imaginar a Lionel Jospin dando un espectáculo si todavía fuera, en la actualidad, un político destacado.

Para ello, figura en la lista de líderes serios de izquierda: Jean Jaurès, Léon Blum, Pierre Mendès-France, Pierre Mauroy o Michel Rocard. Serio, Jospin lo era por su forma austera de hacer política y su hábito académico (respondía extensa y argumentadamente a las preguntas de los medios). Esta seriedad era sobre todo una cuestión de rigor y profundidad intelectual. Como resultado, cuando Jospin hablaba, lo escuchábamos atentamente y lo tomamos en serio, estuviéramos de acuerdo con él o no.

Son estas cualidades y este perfil de hombre atípico de izquierda lo que mucha gente aprecia. Entendemos que con la desaparición de Lionel Jospin también murió una izquierda que quería “cambiar de vida”. Esta izquierda combinó un intenso y apasionante activismo de masas con un voluntarismo político conquistador; Mostró un marcado gusto por los debates intelectuales.

Hostil a la SFIO enredada en las guerras coloniales, Jospin se unió a la Unión de la Izquierda Socialista en 1957, resultado de una escisión de la SFIO, luego Partido Socialista Unificado en 1960. Luego se unió a la Organización Comunista Internacionalista, una formación trotskista hasta , fecha de su ingreso al Partido Socialista. En el momento de su creación y hasta 1981, el partido Epinay era una organización que debatía y elaboraba textos doctrinales. Este PS era claramente de izquierdas y serio. Combinaba las mejores características del movimiento obrero: la radicalidad del proyecto y el posibilismo empresarial.

Enarch, diplomático, profesor de economía, Jospin era un trabajador de las clases altas, pero un verdadero trabajador que no sólo vivía de la política, sino que también vivía para la política, según la distinción de Max Weber. En un debate organizado por el programa “Les Dossier de l’screen” en 1980, consiguió callar a Georges Marchais, secretario general del PCF y se convirtió en una carrera de espadachín mediático: “Señor Marchais, usted reivindica una identidad obrera, pero han pasado treinta años desde que abandonó la fábrica. Por mi parte, estuve enseñando todo el día antes de incorporarme a este estudio. »

El antiestalinismo y el antibolchevismo alejaron a Lionel Jospin del campismo y el cinismo, tropismos de la izquierda revolucionaria. Su rectitud moral lo inmunizó contra la miterrandolatría en la cúpula del PS. Al regresar a la cabeza del partido en 1995, fue el primer líder socialista que exigió un “derecho a inventariar” el miterrandismo, un acto valiente y saludable.

La formación de la “izquierda plural” (PS, PCF, Verdes, PR, MDC), en la oposición desde 1995 y luego en el gobierno desde 1997, fue un golpe de genialidad política que revivió una izquierda que ya estaba en declive. Con los gobiernos de Mauroy (1981-1984), el gobierno de Jospin fue el más reformista de la historia de la izquierda: empleos subsidiados para reducir el desempleo juvenil, bonificación laboral para los trabajadores pobres, subsidio de autonomía personalizado (APA), cobertura sanitaria universal (CMU), ley de solidaridad y renovación urbana (SRU) para desarrollar viviendas sociales, reducción de la jornada laboral a 35 horas sin pérdida de salario, licencia de paternidad, reducción del IVA en un punto, PACS, restablecimiento de los derechos incondicionales a la tierra abolido en 1993 por la ley Pasqua, establecimiento de la policía comunitaria, nuevos estatutos para Córcega y Nueva Caledonia, paridad de solicitudes entre hombres y mujeres.

Sin embargo, el gobierno Jospin siguió una política macroeconómica neoliberal y privatizó varias empresas (France Telecom, Thomson-CSF, Air France), bancos (CIC, Société marseillaise de credit y Crédit lyonnais) y aseguradoras (Gan y CNP). Reducir el mandato presidencial a cinco años fue un paso en la dirección correcta. Lamentablemente, la inversión del calendario electoral fue un grave error que fortaleció el presidencialismo de la Quinta República. Al adoptar las elecciones presidenciales antes de las elecciones legislativas, Jospin fue presuntuoso. Probablemente creía que derrotaría a Jacques Chirac en 2002 y obtendría una mayoría parlamentaria en el proceso.

La campaña de 2002 fracasó, no porque declarara que su “El programa no era socialista” o porque los resultados de su política económica fueron juzgados negativamente por los votantes, sino porque no apreció plenamente el carácter bonapartista de las elecciones presidenciales: se mostró distante y frío en sus salidas públicas frente a un Chirac bondadoso; se vio inmerso en debates sobre seguridad y permitió con complacencia que se multiplicaran las candidaturas de sus aliados de izquierda, que le resultaron fatales. En Matignon, Jospin había sido un excelente gestor de reformas. Durante la campaña, el intelectual político demostró ser un mal comunicador y estratega.

A finales de la década de 1990, la victoria del Nuevo Laborismo bajo el liderazgo de Tony Blair desató un importante debate europeo sobre el futuro de la socialdemocracia. Blair esbozó una “tercera vía” situada entre el “viejo socialismo de Estado” y el neoliberalismo thatcherista. Apostando por una globalización feliz, creía que no había economía de izquierdas ni de derechas, sino políticas económicas que “funcionan” y otras “que no funcionan”. Jospin fue uno de los pocos líderes socialdemócratas en Europa que intentó resistirse a esta triunfante tercera vía. En un panfleto encargado por la Sociedad Fabiana en 1999. Defendía un “socialismo moderno”, favorable a una “economía de mercado”, pero regulada, y rechazaba el laissez-faire de la “sociedad de mercado”.

De hecho, la resistencia jospiniana al blairismo fue más simbólica que real. Con excepción de las 35 horas repudiadas por el Nuevo Laborismo, Jospin tomó, más o menos, las mismas decisiones macroeconómicas que su colega británico. Apegado al vocabulario socialista tradicional para no asustar a sus aliados de izquierda, Jospin intentó proponer una tercera vía del socialismo francés, pero no apareció por ninguna parte. La transformación socialdemócrata de Lionel Jospin se completó a finales de los años noventa.

En junio de 2001, “Le Monde” publicó una investigación dedicada al pasado trotskista de Jospin. Poco antes de las elecciones presidenciales de 1995, el socialista declaró al diario que “nunca había sido trotskista” y que “el rumor nació de una confusión con mi hermano Olivier”. Basándose en varios testimonios de ex camaradas de la Organización Comunista Internacionalista (OCI), “le Monde” pudo comprobar formalmente que Jospin había sido trotskista y había permanecido en contacto directo con la organización después de unirse al PS en 1971. todas las relaciones con Pierre Lambert, líder de la OCI, en 1987, cuando era primer secretario del PS durante seis años.

El entrismo lambertista en el PS, que podría haberlo expuesto en 2001 a acusaciones de doble juego, así como a sus patéticas negaciones (“No fui yo, sino mi hermano”) ensombrece su reputación de rectitud moral. ¿No debería entonces haber tenido que rendir cuentas ante sus camaradas socialistas? Este “secreto” dejó de ser personal desde el momento en que asumió funciones dirigentes en el PS, particularmente a partir de 1981. ¿Era este “secreto” un acto de manipulación o simplemente un signo de superioridad moral? ¿Dos atavismos entre los activistas de extrema izquierda? Curiosamente, sus compañeros y amigos de la OCI no encontraron nada malo en esto, y los del PS fueron muy indulgentes.

Este “jardín secreto” tal vez fue respetado en 2001 porque el PS le estaba agradecido por haber logrado lo que ningún líder de izquierda había logrado hacer antes que él y desde entonces: unir a la izquierda detrás de la fuerza socialdemócrata –condición sine qua non para ganar una elección en una Francia conservadora– y reformas radicales con el tiempo.