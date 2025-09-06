Guerra en Ucrania: al menos catorce muertos en Kyiv en un gran ataque ruso

Publicado el 28 de agosto de 2025 a las 8:21 a.m.

Actualizado el 28 de agosto de 2025 a las 10:41 a.m. Lectura: 2 min.







Mientras Vladimir Putin toca el reloj para encontrarse con Volodymyr Zelensky, Rusia golpea Ucrania. Un gran ataque ruso se dirigió a Kiev el miércoles 28 de agosto, 28 de agosto y al menos catorce personas, incluidos tres niños y docenas de heridos el jueves 28 de agosto en el momento en que los esfuerzos diplomáticos de Donald Trump para tratar de poner fin a la guerra.









Después de tres años y medio del conflicto más sangriento en Europa desde el final de la Segunda Guerra Mundial, la capital ucraniana experimentó una nueva noche de bombardeo.









Varios edificios dañados





Según la administración militar, el ataque se llevó a cabo tanto usando drones como misiles (balísticos, cruceros e hipersónicos, que afectaron a la capital en más de 20 lugares.





Varios edificios residenciales han sido dañados, uno de los cuales se ha derrumbado, bloqueando a los residentes debajo de los escombros, dijo la misma fuente. Una escuela de guardería ha sufrido daños, docenas de automóviles han sido destruidos y un centro comercial del centro se vio afectado.









“Esto es todo lo que hay que saber sobre el estado terrorista, Putin y su” deseo de paz “reaccionó al jefe de la administración presidencial Andriï Iermak en Telegram, apuntando a Rusia y su presidente. Durante la noche, las alertas aéreas estaban vigentes en todo el territorio ucraniano.





En el lado ruso, el ejército dijo que había interceptado a 102 drones ucranianos, mientras que los ataques aéreos de Kiev dirigidos a las refinerías en las últimas semanas tienen el precio de la gasolina.





No se planea ninguna reunión entre Zelensky y Putin





A finales de julio, los bombardeos rusos habían dejado a más de 30 muertos, incluidos cinco niños en Kiev, uno de los ataques más mortales en la capital ucraniana desde el comienzo de la invasión rusa a gran escala en 2022. Estos huelgas habían empujado a Donald Trump para fortalecer la presión en Moscú y aceptarlo y haberlo reunido con Vladimir en Alaska en Alaska en el 15 de agosto.





Después de esta cumbre, seguida de una visita a Washington del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acompañado de sus aliados europeos, el líder estadounidense dijo que quería preparar una cara a cara entre los presidentes rusos y ucranianos. Desde entonces, no ha habido progreso para tal cumbre, Moscú y Kyiv rechazan un bloqueo.





Antes de la conclusión de un acuerdo de paz hipotético, Ucrania quiere obtener garantías de seguridad para que los occidentales disuadiran a Moscú de cualquier nuevo ataque.





El Kremlin dijo “Desfavorable” Miércoles a un posible envío de tropas europeas a Ucrania como parte de un posible acuerdo de paz.





Volodymyr Zelensky asegurado para ver “Señales muy negativas y arrogantes de Moscú con respecto a las negociaciones” paz. El llamó a “Prensa” Para “Obligando a Rusia a tomar medidas concretas”. Anunció que los miembros de su equipo se encontrarían con representantes de Donald Trump el viernes en Nueva York.





El ejército ruso continúa progresando





Para poner fin a su asalto, Rusia afirma en particular que Ucrania le da cuatro regiones parcialmente ocupadas, además de Crimea anexa en 2014, y renuncia a integrar la Alianza Atlántica. Condiciones que Kyiv juzga inaceptable.





El ejército ruso, que ocupa alrededor del 20 % de Ucrania en el este y el sur, ha acelerado su progresión en el terreno en los últimos meses contra unidades ucranianas menos numerosas y menos bien equipadas.









Por primera vez el martes, Ucrania reconoció que los soldados rusos habían ingresado a su región de Dnipropetrovsk (Center-East), donde Moscú había reclamado avances en julio. Esta región no es una de las cinco regiones ucranianas de las cuales Moscú afirma la anexión.