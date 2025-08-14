Las negociaciones continúan después de la entrada en vigor de las nuevas tareas de aduanas estadounidenses





Los estados continúan este jueves 7 de agosto para negociar con Washington este jueves, con la esperanza de reducir el impacto del recargo masivo ahora impuesto a sus productos por Donald Trump, quien tiene la intención de remodelar el comercio internacional en beneficio de los Estados Unidos.





Aplicado desde 00:01 (06:01 en París) estos recargos reemplazan, para los principales socios comerciales de los Estados Unidos, los deberes aduaneros del 10 % implementados en abril, que permanecen en vigor durante más de cien países.









Se pretenden, según el presidente estadounidense, para reequilibrar los intercambios entre Estados Unidos y sus socios, que “Disfrutar” Según él del primer poder económico. “¡Es medianoche! Miles de millones de dólares en tareas aduaneras ahora están acudiendo en masa a los Estados Unidos de América”estalló en su red social social unos minutos después de la fecha límite. Estos recargos están en una bifurcación grande, entre 15 % y 41 %.





Otros próximos de la próxima





Entre los socios dirigidos por las tasas más altas, Suiza siempre ha estado intentando en los últimos días negociar con Washington, con la esperanza de reducir el recargo en un 39 % ahora aplicado a los productos suizos. Como señal de buena voluntad, Bern anunció este jueves no considerar “Por el momento” represalias de productos estadounidenses.





El gobierno sudafricano ha anunciado que el presidente Cyril Ramaphosa se había mantenido con su homólogo estadounidense el miércoles, asegurando que “Los dos líderes se han comprometido a continuar sus discusiones”. Sudáfrica es el país en África subsahariana, el más duro objetivo, con tareas aduaneras adicionales del 30 % ahora impuestas a sus exportaciones.









Antes de la entrada en la fuerza de estos nuevos impuestos, la tasa efectiva promedio aplicada a los productos que ingresan a los Estados Unidos ya era del 18.4 %, la más alta desde 1933, según el Centro de Investigación de Presupuesto de Laboratorio de la Universidad de Yale. Esta tasa ahora debería ser de casi el 20 %, según analistas de la macroeconomía de Pantheon.





Y se esperan nuevos anuncios, ya que el inquilino de la Casa Blanca también desea gravar productos farmacéuticos y semiconductores importados. Este último, así como los chips, deben aplicarse un impuesto al 100 %, dijo el miércoles. Sin embargo, Wall Street no parecía particularmente preocupado antes de esta nueva etapa, los índices en la Bolsa de Nueva York se abrieron el jueves, luego de la tendencia observada en los mercados europeos.





Impacto económico esperado





Los inversores creen que la entrada en vigor de estos derechos de aduana proporciona más certezas y observan que se han agregado una serie de excepciones, dependiendo del país, reduciendo la amplitud de recargos. Por el momento, cuando el gobierno de los Estados Unidos aseguró que “Docenas de acuerdos” En los últimos meses se habría firmado en los últimos meses, solo siete se han materializado, especialmente con la UE, Japón o el Reino Unido. A menudo se formalizan pre-académicos, acompañados de promesas de inversiones masivas en los Estados Unidos.





Una señal de que todo aún no parece finalizado, Tokio y Washington han expresado una lectura diferente en las últimas horas sobre cómo el 15 % ahora se aplica a los productos japoneses. Japón lo ve como un techo (si las tareas aduaneras anteriores eran menos del 15 %), mientras que Estados Unidos señaló que llegó a los impuestos preexistentes.









La tregua en la guerra comercial con China también sigue en vigor, las dos primeras economías mundiales que han otorgado el mes pasado sobre el mantenimiento de una ruptura de precios para continuar sus negociaciones: los aranceles aduaneros estadounidenses adicionales sobre los productos chinos se fijan temporalmente al 30 %, mientras que los impuestos chinos sobre las importaciones estadounidenses permanecen en el 10 %.





El presidente Trump elogió los méritos de los acuerdos ya concluyendo, lo que infla los ingresos públicos de una economía en gran medida endeudada. Su Ministro de Comercio, Howard Lunick, dijo el jueves en Fox Business el jueves que las nuevas tareas aduaneras podrían generar $ 50 mil millones en los Estados Unidos cada mes. “Estas son figuras increíbles. Y nadie toma represalias”elogió. Sin embargo, el impacto de estos impuestos de importación continúa preocupando a los economistas, que los ven alimentar la inflación y desacelerar el crecimiento en los Estados Unidos, con efectos laborales.