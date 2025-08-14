Farmacéuticos enojados, una huelga masiva que se espera el sábado

Publicado el 14 de agosto de 2025 a las 4:07 p.m.

Actualizado el 14 de agosto de 2025 a las 4:50 p.m. Lectura: 1 min.







Los farmacéuticos están movilizando en masa. Nueve de cada diez establecimientos se cerrarán el sábado 16 de agosto, como protesta contra la caída en los descuentos comerciales sobre los genéricos decretados por el gobierno. Esta medida se denuncia como peligrosa para el futuro de la red Pharmac, anticipa, este jueves 14 de agosto, la Unión de Uniones de Farmacéuticos de Frame (USPO).









“ El 92 % de las farmacias francesas planean cerrar este sábado 16 de agosto “Dice la unión profesional detrás de esta iniciativa”. “ En una gran cantidad de territorios, el 100 % de las farmacias estarán cerradas “Agrega el USPO basado en una encuesta realizada del 12 al 13 de agosto a la que respondieron 4.500 farmacias, 58 % no adherentes al USPO.





Bajo el eslogan “ Cierre un día no para cerrar para siempre “, Esta acción sigue la decisión del gobierno de reducir el techo de descuento genérico, una medida actuada por un decreto publicado el 6 de agosto en la revista oficial. Desde 1jerga Septiembre, los descuentos se limitarán al 30 % máximo del precio genérico, contra el 40 % actualmente. Otras gotas sucesivas están programadas para alcanzar el 20 % en 2027.





Los descuentos otorgados por los laboratorios constituyen un elemento de la remuneración de los farmacéuticos, que representan un tercio de su margen. Declarados en el seguro de salud, también permiten al estado identificar a los fabricantes que han otorgado descuentos, a fin de imponerles reducciones de precios y, por lo tanto, reducir los gastos de salud.









“Muerte garantizada” de las farmacias locales





Las solicitudes de USPO ” La suspensión inmediata de este decreto, que amenaza seriamente la supervivencia de miles de farmacias locales. “, Amenazando posible” Otras acciones no publicadas En septiembre.





Los farmacéuticos alertan la escasez de medicamentos sobre el riesgo de empeorar al alentar a los laboratorios a recurrir a mercados extranjeros más remunerativos para obtener genéricos.













Sin embargo, este día de cierre entre unas vacaciones y un domingo no es unánime: la Federación de Uniones Farmacéuticas de Francia (FSPF), la primera unión mayoritaria, no se asoció con esta llamada, creyendo que muchas farmacias habían planeado en cualquier caso cerrar en esta fecha.





Por otro lado, el Intersyndicale (USPO, FSPF, UNPF, Federgy, UDGPO) que busca reunir la opinión pública a su causa, establece un cierre de farmacias el 18 de septiembre y “ Todos los sábados del 27 de septiembre ».