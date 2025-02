Las discusiones entre Cyril Hanouna y el Grupo M6 son «avanzados», dijo el jefe de RTL

Las discusiones entre Cyril Hanouna y el Grupo M6 son «Avanzado» Para su llegada la próxima temporada en W9 Channel y Fun Radio Station, el presidente de RTL dijo este viernes 31 de enero, que también es parte de este grupo.









«Hay discusiones avanzadas con Cyril Hanouna y, de hecho, podría unirse a Fun Radio la próxima temporada si concluyamos el acuerdo»dijo Régis Ravanas en BFM Business.





Después de los primeros rumores el 24 de enero, la gerencia del grupo presentó este proyecto de reclutamiento interno para «Informe a los empleados en qué estado de ánimo era esta posible asociación»según Régis Ravanas.









«Recordamos que era un proyecto de entretenimiento, que no era un proyecto social o político, que era para antenas que eran W9 y Fun Radio, por lo que es algo muy diferente de esto lo que hace Cyril hoy»dijo.





«Si vengo, voy»





Este proyecto despierta resistencia dentro del grupo, debido a la controvertida personalidad del animador. El martes, las compañías de periodistas (SDJ) del canal M6 y RTL indicaron que un «La gran mayoría de los periodistas (habían) hablar en contra de la posible llegada de Cyril Hanouna dentro del grupo».









El 24 de enero, una de las estrellas del M6, Karine Le Marchand, ya había protestado ruidosamente contra esta hipótesis. «Si vengo, voy»había tronado al presentador de «Love Is in the Meadow» en la «liberación» diaria.





Durante varios meses, el futuro de Cyril Hanouna ha agitado el PAF. El canal C8, del cual es la estrella, se detendrá el 28 de febrero, porque el arco, el regulador audiovisual, no ha renovado su autorización para explotar una frecuencia del TNT (televisión terrestre digital).





Canal+no quiere dejar ir a Hanouna





Propiedad del grupo Canal+, en el Giron del multimillonario conservador Vincent Bolloré, C8, ha acumulado 7,6 millones de euros multos debido a los deslizamientos de Hanouna, que notablemente presenta el programa «Touche Pas à Mon Poste» (TPMP).









Además de la televisión, Cyril Hanouna oficia en la radio en Europa 1, también en el redil de Vincent Bolloré. En junio, su tratamiento de noticias políticas antes de que las elecciones legislativas hubieran sido juzgadas «En gran medida inequívoco» por Arcom, con una representación excesiva de la extrema derecha.





Miércoles, el presidente de Canal+, Maxime Saada, dijo que su grupo «Continuo (tener) para discutir» Con Cyril Hanouna para que se quede dentro de ella.