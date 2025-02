En el juicio libio, Nicolas Sarkozy minimiza el viaje del dictador a Francia

Narrativo

Este lunes 27 de enero, ante el Tribunal Penal de París, el ex presidente explicó durante mucho tiempo en la controvertida visita a París del líder libio Muammar Gadafi en 2007 y el episodio de la liberación de las enfermeras búlgaras.





Raramente, la visita de un jefe de estado extranjero habrá causado que fluya tanta tinta. Igual dieciocho años después de los hechos. El Tribunal Correccional de París miró este lunes 27 de enero en el increíble viaje desde la Guía libia de la Ciudad Ligera en diciembre de 2007. No hace falta decir que, por el lado de Nicolas Sarkozy, no mantenemos un recuerdo imperecedero de este «Gadafi en París «: “En ningún momento podemos ver esta visita como la de dos cómplices que se encuentran después de un jugoso acuerdo, por lo que estaba tenso desde el primero hasta el último minuto. Visita de Gadafi a París, me habría ido bien «considere al ex presidente.





¿Contrapartes diplomáticas?





Sin embargo, es la tesis de la acusación en este juicio del supuesto financiamiento libio de la campaña de 2007. Estos habrían permitido promover el regreso de Libia a la escena internacional. En la década de 1980, el país fue considerado como un estado deshonesto y puesto bajo embargo debido a su apoyo a los grupos terroristas y a la responsabilidad de sus servicios secretos en los ataques de Lockerbie (en 1988) y el DC-10 D ‘Uta (en 1989) . “Este regreso fue ilustrado en particular en Francia por dos eventos importantes para la resonancia internacional: la sorprendente invitación de Muammar Gadafi en 2007 por Nicolas Sarkozy en su calidad de presidente de la república recién elegida por un lado; y la participación de Francia y la participación personal del Presidente de la República en el proceso de liberación de las enfermeras búlgaras, por otro lado, ”, apoyar a los magistrados instructivos en su orden de referencia.





«Será fácil hacer una camada de estas acusaciones brutas»inmediatamente promete Nicolas Sarkozy cuando llega al bar con bolsillos naranja y azul en los que compiló cuidadosamente documentos en apoyo de sus palabras. Comienza rehacer la cronología precisa de las relaciones Franco-Libyan:







“El regreso de Libia está bien antes de mi acción. No solo se refiere a Francia, sino al mundo entero con la decisión de la ONU de eliminar las sanciones. »»





Una promesa de campaña





Para Francia, la reanudación de las discusiones fue lanzada por Jacques Chirac en 2003 después de la firma de un acuerdo de compensación para las familias de las víctimas del DC-10 de UTA. Después de varios de sus ministros, el presidente irá a la capital libia en noviembre de 2004.









Una vez elegido para la presidencia, Nicolas Sarkozy toma el archivo de las enfermeras búlgaras. Su lanzamiento es una de sus promesas de campaña. El 26 de abril de 2007, recibió familias de estas mujeres, detenidas durante ocho años en Libia porque acusó falsamente de haber inoculado el virus del SIDA en casi 500 pacientes del Hospital Benghazi. Sus familiares llegaron a Francia para encontrarse con los dos últimos candidatos en la carrera. En ese momento, la situación estaba completamente bloqueada a pesar de los esfuerzos diplomáticos de la Unión Europea.





Durante una llamada telefónica con el jefe de estado libio, Nicolas Sarkozy habría condicionado a la normalización de las relaciones con la liberación de enfermeras. En julio de 2007, decidió enviar a su entonces esposa a Trípoli, Cécilia Sarkozy, en compañía del Secretario de Elíseo, Claude guéant: “Hablamos sobre la nueva diplomacia. Estas personas infelices tuvieron que salir de esta abominable situación. Pensé que podría ayudar y ayudó. »» Después de dos visitas y muchos giros y vueltas, finalmente podrán irse con las enfermeras a bordo del avión presidencial.









En sus audiencias, Ziad Takieddine, el problemático intermediario en la carrera, el principal acusador de Nicolas Sarkozy, se jactará de tener «Liberación de enfermeras de A a Z»puso al Qatar en el ciclo para desbloquear el dinero necesario para la compensación de las víctimas, 460 millones de euros, y ofrece así «El regalo del siglo» a Nicolas Sarkozy. «Es falso de A a Z. Es un tejido de locura de un hombre manifiesto», Informa que el ex presidente, según el cual el dinero pagado a las víctimas, habría sido por Libia.





No es una visita de estado





Por lo tanto, la segunda contraparte diplomática sería la famosa visita a Muammar Gaddafi en París unos meses después. En ese momento, el Secretario de Estado de los Derechos Humanos, Rama Yade, se había arrepentido de la precipitación con la que había sido invitado al Jefe de Estado libio: «El coronel Gadafi debe entender que nuestro país no es un felpudo en el que un líder, terrorista o no, puede venir a limpiar los pies de la sangre de sus paquetes»dijo en una entrevista. «En ningún momento rechazé a Rama Yade»responde al ex presidente en este punto. «Esta visita fue la continuación lógica de la liberación de las enfermeras, sin eso, nunca la habría recibido, y la extensión de la invitación realizada por Jacques Chirac», El continúa.





Nicolas Sarkozy quiere minimizar el personaje «excepcional» de este viaje. Primero, Gadafi ya había ido a Portugal y España. «No fue una visita de estado sino una visita oficial»agrega. A los ojos del ex presidente, la distinción es importante. La posición no sería la misma: no hay discursos frente a la Asamblea Nacional, sin descenso de los Campos Elíseos jugados en los colores del país anfitrión, no hay una gran cena de esmoquin en Elysée … excepto que los jefes de estado Beneficiarse de este tratamiento VIP es relativamente raro: uno o dos por año …





«Un hombre enamorado de sí mismo»





«Fue una visita complicada porque el personaje es inmanejable», recuerda a Nicolas Sarkozy, incluso hablando de «Chemin de Croix». Este último habría comenzado desde el aeropuerto: el «Rey de los Reyes» habría sido muy casado que el presidente francés no llegó a darle la bienvenida en persona en su descenso al avión. Sigue el episodio de la tienda plantada en los jardines del Hotel Marigny, justo frente al Elíseo, donde los jefes de estado están en movimiento que desean … «Durante su discurso en la UNESCO en París, no encontró nada mejor que participar en el presidente francés», También recuerda a Nicolas Sarkozy. En cuanto a las discusiones con el jefe de estado libio, habrían sido simplemente imposibles: “Era un hombre enamorado de sí mismo, no un hombre que tenía conversaciones. Nada puede dar fe del comienzo del comienzo de la más mínima complicidad entre Gadafi y yo. »» Según el ex líder de la derecha, el viaje de este dictador tuvo un costo por su imagen.









Al disgusto del presidente, la Guía libia incluso extenderá su estadía en la ciudad ligera mediante una visita privada. Tres en barcos de 3 foster, visitan el Louvre y el Palacio de Versalles, Rambouillet Hunt, recepción para mil invitados en el Pabellón Ledoyen … La guía se divierte en la capital. «No fue Francia la que pagó a los barcos mundiales, Versalles y todo lo demás»desea especificar Nicolas Sarkozy. Posteriormente, las relaciones entre los dos países habrían sido denegadas. Ninguno de los contratos prometidos se ha materializado. En 2008, Muammar Gadafi será el único ausente de la primera cumbre de la Unión Mediterránea, iniciada por Nicolas Sarkozy. «Ya no he oído hablar de él hasta 2011 (Los comienzos de la Revolución en Libia, nota del editor) Pero hablaremos de ello «explica el ex presidente.