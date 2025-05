Las claves para el desmembramiento de la propiedad

Tiempo de lectura: 2 min.

Dado que la transformación del impuesto de solidaridad sobre la fortuna (ISF) en el impuesto sobre patrimonio inmobiliario (IFI), en 2018, solo los bienes inmuebles ingresan al campo de esta impuestos que se refiere a los contribuyentes con un patrimonio inmobiliario neto de más de 1.3 millones de euros. Para este último, el desmembramiento de la propiedad es esencial como una palanca efectiva de optimización fiscal. El principio es simple: divida la propiedad de una propiedad de usufructo (derecho de uso o recaudación de ingresos) y la propiedad de desnudez (derecho a tener la propiedad, sin tener el uso o los ingresos). En este contexto, solo el usufructuario es responsable de la IFI. El propietario desnudo no incluye el valor de la propiedad en su herencia imponible a lo largo de la duración del desmembramiento.





Esta estrategia es particularmente relevante en relación con el SCPI (compañías de inversión inmobiliaria civil), a menudo utilizada para invertir en piedra sin restricciones de gestión. La adquisición de acciones de propiedad no solo le permite escapar de la IFI, sino también beneficiarse de un descuento en el precio de compra, que puede exceder el 40 % en ciertos casos, por períodos de desmembramiento de diez años. Al final de este período, el inversor recupera la propiedad total de sus acciones sin gastos o impuestos adicionales. Otra ventaja: no recibir ingresos por alquiler durante la duración del desmembramiento, no aumenta su impuesto sobre la renta. En resumen, el desmembramiento de la propiedad constituye una respuesta hecha a medida para los ahorradores ricos que desean optimizar sus impuestos y administrar nuevas perspectivas de inversión.

Dorian Abadie





• El ojo de Patrick Thiberge: “América solo”





Estados Unidos y China acaban de concluir una tregua comercial de noventa días. Este acuerdo temporal marca una pausa en las tareas de la Guerra de Aduanas y conduce a su disminución parcial, del 145 % al 30 % en el lado estadounidense, y del 125 % al 10 % en el lado chino. Consecuencia inmediata: una afluencia de importaciones chinas a los Estados Unidos y un brote de costos de transporte marítimo. La economía estadounidense podría evitar la recesión a corto plazo, pero una desaceleración sigue siendo inevitable una vez que termina la tregua. Al mismo tiempo, Donald Trump concluye, o reclamos, todos los acuerdos de ruido. El alto el fuego entre India y Pakistán, relanzando las negociaciones entre Ucrania y Rusia, discusiones sobre la nuclear iraní, el acuerdo comercial con el Reino Unido, se ocupa de Arabia Saudita e incluso con los rebeldes de Houthi. El presidente estadounidense está listo para favorecer a los antiguos enemigos en detrimento de sus aliados tradicionales, como Israel o la Unión Europea. Esta elección estratégica es parte de una lógica clara. No América primero pero América solamente. Ya no se trata de dirigir el mundo, sino de hacer un máximo de ventajas para los Estados Unidos. Un gran descanso en el liderazgo estadounidense después de la guerra mundial.





• $ 160 mil millones





Es la economía presupuestaria reclamada por el dux (Departamento de Efectividad del Gobierno), controlada por Elon Musk. Esta cantidad está lejos de la promesa inicial de $ 2,000 mil millones en ahorros en el gasto público estadounidense. Según un grupo de investigación independiente, el despido de miles de empleados federales ya ha costado $ 135 mil millones a los contribuyentes. Ganancia neta de Asesino de costos Almizcle: solo 25 mil millones de dólares.