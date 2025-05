La oposición al proporcional es un conformismo del pensamiento

Publicado en



27 de mayo de 2025

El ex primer ministro y candidato declaró en las elecciones presidenciales Edouard Philippe avanzó argumentos contra este sistema de votación. Las objeciones que, a los ojos del politólogo Zaki Laïdi, son cuestionables.





Este artículo es un foro, escrito por un autor fuera del periódico y cuyo punto de vista no involucra al personal editorial.





La decisión tomada por François Bayrou para iniciar consultas con fuerzas políticas sobre una reforma del sistema de votación destinado a establecer proporcional a las próximas elecciones legislativas va en la dirección correcta. Hay una serie de objeciones que han sido realizadas, especialmente por Edouard Philippe, para esta elección. Pero, de hecho, son todos cuestionables y son menos que un cálculo político que un conformismo de pensamiento.









De hecho, y contrario a ciertas ideas recibidas, el objetivo de proporcional no es una prioridad para modificar el equilibrio de fuerzas en el parlamento. En 1986, la introducción de proporcional para evitar que el derecho obtenga una mayoría absoluta no logró sus objetivos. Por lo tanto, es necesario apartarse de la idea de que lo proporcional modificaría la relación de las fuerzas y evitaría la aparición de una mayoría. Además, si ese fuera el caso, no entenderíamos por qué las elecciones de 2022 y 2024 no permitieron liberar a la mayoría a pesar de la existencia de la mayoría de las dos rondas de uninominal. En verdad, los franceses ya han “proporcionado” su voto. Y hay pocas posibilidades de que vuelvan a esto en las próximas consultas. Es suficiente salir de Francia para ver que la dominación hegemónica de una fiesta no existe en ningún lado porque no se desea en ningún lado. Creer que en 2027 podríamos regresar a la situación de 2007 es ilusorio. La hiperpresidentialización ahora se siente tan mal por la opinión de que las elecciones legislativas aparecen como un estabilizador automático, un corrector natural del ejecutivo ampliado.





Libere las fiestas de alianzas anteriores





Esta es la razón por la cual las objeciones hechas por Edouard Philippe ante el Primer Ministro contra lo proporcional parece ser difícil de entender. De hecho, afirmar su oposición a la proporcional al pretexto de que no permitiría generar una mayoría no tiene mucho sentido en un país donde la boleta mayoritaria ya no produce esto. Pero, entonces, ¿por qué modificar el sistema de votación si no cambia los saldos? Simplemente porque el proporcional no tiene la intención de modificar los resultados de la boleta mayoritaria, sino para liberar las fiestas de alianzas anteriores, que hoy es el caso de capacitación como el Partido Socialista (PS), el Partido Comunista, los Verdes y, por supuesto, Insumise France (LFI). Sin embargo, si queremos separar la PS de LFI, es esencial que el Partido Socialista pueda funcionar en sus propios colores de una manera clara y asumida. Y que, sobre la base de sus resultados, puede aprobar acuerdos de coalición con otras fuerzas políticas para un contrato de la legislatura. Por lo tanto, es responsable de cada votante votar por el partido que tiene su preferencia al saber que al final no podrá aplicar completamente todo su programa si no es en la mayoría. También hay incongruencia política para querer abrir el juego y reclamar gobernar de la derecha a los socialdemócratas, como un objetivo de hacerlo Edouard Philippe, mientras prive a los socialdemócratas del único recurso que tienen para liberarse del control de LFI: ¡la boleta!









En cuanto al argumento de que la cultura de compromiso inducida por proporcional es incompatible con las instituciones, tampoco es creíble. La fortaleza de las instituciones es adaptarse a todas las configuraciones, incluidas, como hemos visto, a la cohabitación. Y si el general de Gaulle hubiera pensado que el método de votación era inseparable del juego institucional, lo habría constituido. Una cultura política no cae bajo esencia sino necesariamente. Con una votación uninominal de dos rondas, Alemania vería su cultivo de compromiso del colapso. Son las instituciones o los mecanismos electorales las que generan cultura política y no al revés.





La tesis de distancia más que cuestionable





Queda otra objeción presentada por Edouard Philippe: la de un sistema de votación que distanciaría a los funcionarios electos de los ciudadanos porque los candidatos serían designados por los dispositivos. Aquí nuevamente, la objeción parece sorprendente. De hecho, si los partidos quieren tener funcionarios electos, tienen la ventaja de poner personalidades representativas en sus listas. Y por lo tanto, no vemos en nombre de lo que se excluye mecánicamente el buen saliente tan pronto como cambiemos el sistema de votación. Esta explicación es aún más sorprendente, ya que sea cual sea el sistema de votación, siempre son los partidos políticos los que designan a sus candidatos. En cuanto a la tesis de la distancia, es más que cuestionable. Desde 1958, la calidad intrínseca de un diputado tiene un efecto marginal en su selección tan pronto como surge una dinámica nacional. Hemos visto excelentes afueras preparándose y los extraños perfectos son elegidos. Además, cuando sus votantes aprecian a un saliente, es suficiente para que cada partido lo ponga en la parte superior de la lista.





Un modo de votación no resuelve todo, y ciertamente no la crisis de la democracia representativa. Pero las oposiciones al sistema de votación proporcional son un conformismo muy poderoso de pensamiento que une mal a la renovación del pensamiento político.