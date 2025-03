«La vulnerabilidad financiera de Elon Musk es una de las pocas palancas que tenemos»

Entrevista

Con el movimiento «Tesla Takedown», los oponentes del multimillonario están tratando de sacudir la política estadounidense. Para el periodista Edward Niedermeyer, Tesla es el punto débil del brazo derecho de Donald Trump responsable de reducir el gasto público: si esta tarjeta cae, todo su imperio se derrumba.





Rallies espontáneas, autos quemados, ventanas destrozadas, estaciones de carga degradadas … durante varias semanas, Tesla Concesions, la marca de vehículos eléctricos de Elon Musk, cristaliza la ira de los oponentes y las acciones del multimillonario colocado por el presidente Donald Trump a la cabeza de un «departamento de efectividad del gobierno». Gastos públicos y remodelar la administración federal. Un movimiento de boicot contra el fabricante y su jefe lejano que está ganando impulso detrás del eslogan «Tesla Takedown» («a Low Tesla»). En una entrevista reciente en el canal conservador de Fox News, Elon Musk dijo «Sorprendido» eso «Nivel de violencia y odio (hacia él). Tesla es una compañía pacífica, nunca hemos hecho nada dañino. El Ministro de Justicia de los Estados Unidos, Pam Bondi, describió como «Terrorismo interno» Hechos de vandalismo contra los vehículos de la marca.





Cada sábado por la tarde, Edward Niedermeyer también se planta frente a la tienda Tesla en Portland, una gran ciudad en Oregon, en la costa oeste de los Estados Unidos. Este periodista estadounidense, un especialista en la industria automotriz, autor de «Ludicrous: The sin adornos Story of Tesla Motors» (2019, no traducido), ahora es uno de los megaps en la lucha contra el hombre más rico del mundo y su imperio. Para él, el modelo económico de los idiotas …