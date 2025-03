Cinco minutos cada mañana de que no te arrepentirás

Tiempo de lectura: 4 min.

Apasionado por los Estados Unidos, el ex director editorial de BFMTV publica el boletín «Zeitgeist», una especie de revisión de prensa muy personal y ya esencial.





Se entrega todas las mañanas, de lunes a viernes, en la caja de correo electrónico, a las 7 a.m. Calibrado para ser leído en el teléfono en cuatro o cinco minutos, el momento de un café o café de la máquina, en transporte o entre dos reuniones, explica Philippe Corbé, el creador del boletín «Zeitgeist». Esto se publica en Susmack, «Una plataforma cada vez más utilizada de los periodistas como alternativa a Twitter (convertirse en x) »». El término «zeitgeist», que se ejecuta en la prensa americana, se refiere al «aire del tiempo, el tiempo». El tema: Cuéntalas a los estadounidenses a través de «Una revisión de la prensa o más bien una revisión de las curiosidades», De 1,000 a 1,500 palabras. Un ejercicio que obliga a cualquier cosa, a diferencia del seguimiento al que se requieren los corresponsales de los medios y que autoriza un tono muy personal y resueltamente subjetivo. Este boletín, nutrido por extractos de video (todos traducidos), se completa con uno o dos podcasts semanales (en Apple, Deezer, Spotify …) sobre un tema: la guerra de sucesión entre los Murdoch, la revuelta de los huevos o el «Saturday Night Live».





Referencias y juegos de palabras





En el verano de 2015, mientras Donald Trump comenzó la campaña, Philippe Corbé llegó a los Estados Unidos, enviado por RTL para cubrir las elecciones y luego el mandato presidencial. Después de la victoria de Joe Biden, se perdió por poco el Capitolio por los alborotadores pro-Trump, en enero de 2021, porque acaba de regresar a París para tomar el jefe del servicio político BFMTV y luego, dos años después, la gestión editorial. Cuando deja el canal de noticias continuamente, el otoño pasado, estaba muy ocupado por los otros medios para venir y comentar sobre las noticias estadounidenses, pero la gerencia de BFMTV rápidamente posee y la nominación para respetar una cláusula de no competencia durante seis meses. Una tortura intolerable para esta apasionada de América, autor de «Roy Cohn, The Devil’s Lawyer» (Grasset, 2020), sobre el mentor malvado de Trump: “Me gusta este país, que es mejor que la caricatura que a veces hacemos con ella. Muchos europeos tienen la impresión de conocerlo bien porque vieron «amigos», «Dallas» y escuchan a Beyoncé o Bruce Springsteen. No entienden las cosas esenciales. Todos los días recibo mensajes: «Pero, ¿cómo es posible?» Es un país mucho más complejo y extranjero para nosotros de lo que imaginamos. »»





¿Quédate inactivo? ¡Ciertamente no! En vista del primer mandato, «Sabía que el ritmo sería una locura y que cada día sería sorprendente: tomó un ritmo diario». Philippe Corbé No tiene igual para llamar la atención sobre los personajes que tendremos que seguir, para citar el análisis de un editorialista desconocido aquí, pero cuya voz se transmite a través del Atlántico. O para contextualizar los eventos para una audiencia francesa: le da referencias y explica los juegos de palabras. O para sacar detalles significativos. Especialmente porque en la puesta en escena de Trump, todo es un símbolo. Por ejemplo, este retrato de James Knox Polk, presidente de 1845 a 1849, apareció en la pared de la Oficina Oval. Por anexión y guerra, el «Wall Street Journal», citado por Corbé, dice que«En cuatro años, Polk casi duplicó el territorio de los Estados Unidos». Es, título le quotidien, «La pintura que explica la política exterior de Trump».





Super Bowl, Beyoncé o «shows tardíos»





La revisión de las curiosidades de Philippe Corbé está enamorado de recuerdos o reflexiones personales de su esposo, un estadounidense. Después del tormentoso mantenimiento en la Casa Blanca, «Me explicó cómo las palabras de Volodymyr Zelensky (el presidente ucraniano) había podido ser percibidos por los votantes de Trump que vieron la escena en la televisión: Zelensky tiene un vocabulario limitado e impreciso, un acento heurado que podría parecer agresivo. Era una dimensión que me había escapado por completo «.





Obviamente, Trump se adelanta a mucho espacio en «Zeitgeist», pero Philippe Corbé no hace incursiones en la cultura pop: serie, Super Bowl, Beyoncé, Lady Gaga, show tardío… El ex asesor de Trump, Steve Bannon, tenía su estrategia: inundar el espacio de los medios con el viento para captar la atención de los medios de comunicación. «Yo mismo soy la víctima, Confiesa a Philippe Corbé. Mencioné el otro día un artículo muy interesante en «The Atlantic» sobre la desaparición de los amores de los adolescentes. E incluso allí … el artículo se refiere al hecho de que los hombres jóvenes son políticamente radicales. Está en todas partes, de hecho … «







“He leído muchos boletines durante mucho tiempo, es un formulario poco explotado por la prensa francesa. »» Y para citar al periodista económico Andrew Ross Sorkin, autor del boletín «Dealbook», complementario a su trabajo en «New York Times»: “Ella se ha convertido en una cita en sí misma. »» En la prensa americana, «Donde se sacude mucho»Philippe Corbé observa los experimentos de otros colegas: “Jim Acosta, por ejemplo, que cubrió la Casa Blanca para CNN, hecha desde casa con un programa en Substack. Él y otros comparten el mismo análisis: en este período de transición, podemos ejercer su profesión de otra manera. No hay un gran periódico ni un gran televisor para hacer su trabajo. El periodismo es, también, una artesanía. »»









En su LinkedIn, Philippe Corbé ha obtenido «#Opentofork». La cuestión de financiar dicha carta, por el momento libre, no se resuelve: lanzada a principios de diciembre, tiene 5,000 suscriptores y de 8,000 a 10,000 lectores por día. El podcast enrollaba regularmente en el top 10, incluso en el top 5 de la categoría de noticias de Apple. “No tengo la ilusión de que puede convertirse en mi actividad principal. »» Sin embargo, no hay duda de abandonarlo : «El sujeto de Trump es tan loco: es la historia más grande del mundo en este momento, dice muchas cosas sobre nosotros, nuestro futuro, lo que somos, lo que no somos, por lo que deberíamos haber sido. »» Entonces, Philippe Corbé está buscando un empleador que le permita continuar alimentando su carta durante su tiempo libre … de 4 a 7 a.m.