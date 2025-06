La vida de los expulsados ​​de la alegría lírica bajo OQTF

Entrevista por

Benjamin Moisset Publicado en



6 de junio de 2025 a las 7:30 am actualizó el



6 de junio de 2025 a la 1:01 p.m.

Testimonio

Casi tres meses después de su evacuación del lugar cultural parisino, alrededor de veinte jóvenes todavía están atacados por la obligación de abandonar el territorio francés, una medida, sin embargo, legalmente reservada para adultos. Presentaron apelaciones a la justicia administrativa, cuyo examen comienza este viernes.





En el metro de París, Youssef observa el “Loco”como los llama. Y, en estos momentos, con una lágrima cerca de deslizarse en su mejilla, su primer pensamiento lo sorprende: “¿Voy a terminar como ellos?” »» Porque, a los 17 años, se ve a sí mismo hundirse lentamente ya que ya no sigue sus lecciones, ya no se lava la ropa o ya no juega al fútbol en los parques de la capital. El comienzo de su caída data del 18 de marzo con su expulsión de la alegría de Lyrique, un lugar cultural que ocupó con otras 450 personas durante varias semanas, su arresto por parte de la policía y su recepción de la obligación de dejar el territorio francés (OQTF).





En una mañana, todos sus esfuerzos parecían colapsar. La consecuencia directa, para Youssef en cuanto a los otros 24 jóvenes que recibieron un OQTF ese día, es un período de treinta días organizar su partida de Francia. También estaban bajo arresto domiciliario en La Boulangerie, un centro de alojamiento de 18mi Distrito de París. Una medida más coercitiva. Ahora, en caso de control de la policía, se arriesgan …