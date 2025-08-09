Gaza: Israel reuja la entrada parcial de bienes privados

Publicado el 5 de agosto de 2025 a las 10:38 a.m.

Actualizado el 5 de agosto de 2025 a las 1:13 p.m. Lectura: 1 min.







Mientras que la Franja de Gaza asediada está plagada de un riesgo importante de hambruna, Israel ha reasorizado la entrada parcial de bienes privados en el territorio palestino, el Cogat, una organización del Ministerio de Defensa a cargo de la administración civil de este territorio palestino el martes 5 de agosto.









“Se ha aprobado un mecanismo para controlar gradualmente y controlar la entrada a los bienes a través del sector privado en Gaza”dijo un comunicado de prensa de Cogat. “El objetivo es aumentar el volumen de la ayuda que ingresa a la Franja de Gaza, al tiempo que reduce la dependencia de la recolección de ayuda por parte de la ONU e organizaciones internacionales”según la misma fuente.





Esta medición se toma “Siguiendo la decisión del gabinete (del primer ministro) para expandir la ayuda humanitaria y después de un trabajo preparatorio realizado por los servicios de seguridad ”. Para “Al establecer este mecanismo, el sistema de seguridad ha aprobado un número limitado de comerciantes locales, sujetos a varios criterios y riguroso control de seguridad”detalla el Cogat.









Pago de bienes “Solo se llevará a cabo mediante transferencia bancaria, bajo control y supervisión”. “Los productos aprobados incluyen productos alimenticios básicos, alimentos para bebés, frutas y verduras y artículos de higiene”dice el Cogat. Todos los bienes estarán sujetos a un control riguroso por la autoridad de los pasajes de tierras del Ministerio de Defensa antes de ingresar a la Franja de Gaza, subraya esta organización.





“Evitar la participación de Hamas”





El ejército israelí, “A través del Cogat y en colaboración con los Servicios de Seguridad, continuará implementando mecanismos de control y monitoreo de la entrada de ayuda en la Franja de Gaza, mientras toman todas las medidas posibles para evitar la participación de la Organización Terrorista Hamas en el transporte y distribución de procesos de ayuda”concluye el comunicado de prensa.









Desde el comienzo de la guerra, Israel ha sido haber sido haber sido recogido a más de dos millones de palestinos en un territorio de 365 km², ya sujeto a un bloqueo israelí durante más de quince años. A finales de mayo, elevó el bloqueo humanitario total a fines de mayo que impuso a principios de marzo, pero solo autoriza la entrada de cantidades muy limitadas, consideradas insuficientes por la ONU.





El territorio palestino, completamente dependiente de la ayuda humanitaria, ahora está amenazado con un “Hambruna generalizada”según la ONU.