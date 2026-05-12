¿Qué pasaría si dejáramos de esperar a un salvador supremo providencial?

Las elecciones del próximo año pueden y deben ser una oportunidad para poner fin a la deriva monárquica de nuestra democracia, volviendo por fin a la letra y al espíritu de la Constitución de la Quinta República: el presidente preside y el gobierno gobierna.

Hoy en día, un candidato a las elecciones presidenciales debe tener un programa preciso, cuantificado hasta el más mínimo detalle. Antes de la votación, se le pide que responda preguntas de cualquier grupo de interés sobre cualquier tema.

Después de las elecciones, se espera que el presidente electo disuelva inmediatamente la Asamblea Nacional para obtener inmediatamente una mayoría absoluta de diputados en su nombre. Lo que debería permitirle gobernar solo como mejor le parezca durante cinco años.

En 2022, este plan ciertamente no funcionó. Y no más cuando Emmanuel Macron quiso volver a hacerlo dos años después. Pero el hecho es que esto sigue siendo lo que la mayoría de nosotros anticipamos y esperamos del presidente que elijamos el próximo año.

Nadie se ha dado cuenta todavía del hecho de que, aparte del candidato de la Agrupación Nacional, ninguno de los posibles candidatos del campo democrático podrá probablemente reunir una mayoría parlamentaria en su nombre o en el de su partido si gana y disuelve la Asamblea Nacional.

Una vez pasada la formalidad de la elección legislativa, es el presidente quien gobierna el país. Por supuesto, nombra un Primer Ministro y un Gobierno, pero todo el mundo sabe que este Primer Ministro es en realidad poco más que un “colaborador” del Presidente de la República, como dijo Nicolas Sarkozy. Como ocurre con la mayoría de los ministros, en la mayoría de los casos no son más que marionetas manejadas desde el “castillo”, donde la presidencia de la República decide todos los asuntos importantes.

Ambos también se encuentran en asientos eyectables: desde 1958, la Quinta República ha tenido 47 gobiernos, o uno cada 17 meses en promedio. Durante el mismo período, Alemania tenía 24, la mitad. Hola continuidad de la acción pública…

Esta forma de (dis)funcionamiento, sin embargo, no tiene nada que ver ni con el espíritu ni con la letra de la Constitución de la Quinta República. De hecho, esto establece que “El Presidente de la República garantiza el respeto de la Constitución. Garantiza, mediante su arbitraje, el funcionamiento regular de los poderes públicos así como la continuidad del Estado. Es el garante de la independencia nacional, la integridad territorial y el respeto de los tratados.” Mientras “El gobierno determina y dirige la política de la nación. Tiene la administración y las fuerzas armadas. Es responsable ante el Parlamento”.

En otras palabras, es lógicamente el gobierno, bajo la autoridad del Primer Ministro, el que debe dirigir el país, mientras que el presidente sólo está ahí para vigilar las cosas y evitar crisis importantes. Ésta es también la función del Jefe de Estado entre todos nuestros vecinos que han adoptado la forma republicana, muchos de los cuales también son elegidos por sufragio universal, como entre aquellos en los que esta función de árbitro y garante no ejecutivo la desempeña un rey o una reina.

Pero en la práctica, nuestras instituciones, marcadas desde el principio por la personalidad excepcional del primer presidente de la Quinta República, derivaron rápidamente hacia una forma de monarquía republicana absoluta donde todo el poder se concentraba en el Elíseo. Esta práctica de las instituciones, totalmente contraria a la Constitución, y las múltiples disfunciones que la acompañaron en ausencia de contrapoderes suficientes han conducido al país al bloqueo actual.

La inexperiencia política de Emmanuel Macron, combinada con el exacerbado sentimiento de superioridad que lo aisló del país, llevó al clímax todos los defectos de la Quinta República. Hasta el punto de que ahora Francia, y con ella Europa, corren el riesgo de sufrir una catástrofe democrática.

¿No podría una salida a esta crisis existencial consistir simplemente en volver (por fin) al espíritu y a la letra de la Constitución? ¿Qué pasaría si dejáramos de esperar a que un hombre orquesta, un salvador supremo providencial presidiera el país? ¿Y si entre los candidatos del campo demócrata al cargo supremo, esta vez eligiéramos a aquel que podrá decirnos:

“No tengo un programa llave en mano de 500 páginas para ofrecerles y no responderé a todas las preguntas sobre todos los temas porque ese tampoco será mi papel mañana.

Mi trabajo, mi único trabajo, será defender nuestra democracia y nuestras libertades contra sus enemigos, ayudar a restablecer finalmente la armonía en el país y supervisar los principales problemas internacionales. Si soy elegido, no disolveré inmediatamente la Asamblea Nacional. En primer lugar, propondré a la Asamblea actual introducir el voto proporcional en las elecciones legislativas, como desean más de dos tercios de los franceses, para permitir finalmente una representación equitativa de todas las sensibilidades en el Parlamento, promover una cultura de compromiso y evitar en el futuro los múltiples abusos vinculados a la posible dominación indiscutible del “partido del presidente”.

Luego alentaré a los partidos a formar una coalición capaz de acordar un programa legislativo y construir una mayoría estable dentro de la Asamblea Nacional. Si se da este paso, nombraré al Primer Ministro que me proponga esta coalición y dejaré su gobierno. “determinar y conducir la política de la Nación” según lo dispuesto en la Constitución. Lógicamente también le confiaré la presidencia del Consejo de Ministros y la definición de su agenda.

Si no surge ninguna solución viable, obviamente le daré nuevamente la palabra. Pero incluso entonces, no me involucraré personalmente en esta campaña. No aparecerá mi cara en los carteles y no les pediré que me den plenos poderes eligiendo a fulano de tal en lugar de fulano de tal. Juntos calmaremos al país volviendo al sabio equilibrio deseado por los fundadores de la Quinta República: el presidente preside, el gobierno gobierna. »

Nuestro país está muriendo por la deriva monárquica que hemos permitido prosperar durante demasiado tiempo. Ya es hora de ponerle fin.

EXPRESO ORGÁNICO

Guillaume Duvalcopresidente del club comunal Maison y ex editor jefe de “Alternativas económicas”, fue escritor de discursos por Josep Borrell, ex Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y ex Vicepresidente de la Comisión.