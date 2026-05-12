Elecciones locales en Gran Bretaña: derrota histórica del Partido Laborista y ascenso de la extrema derecha

Publicado el 9 de mayo de 2026 a las 11:06 horas. Lectura: 3 min.

El partido laborista de Keir Starmer sufrió una derrota electoral histórica en Gran Bretaña el viernes 8 de mayo, perdiendo su bastión galés por primera vez en unas elecciones locales marcadas por el progreso del partido de extrema derecha Reform UK.

Incluso antes de conocer el alcance de la derrota, el jefe de Gobierno descartó dimitir. Keir Starmer llegará al poder con una amplia mayoría en julio de 2024, aseguró Keir Starmer “asumir la responsabilidad” de estos resultados “muy difícil”. Pero “No voy a irme y hundir al país en el caos”añadió mostrando su “determinación para implementar cambios” prometido.

Keir Starmer prometió este sábado“escuchar a los votantes” sin embargo “gira a la derecha o a la izquierda”el día después de las elecciones locales en las que se produjo el declive de su partido, el Laborismo, y el avance del partido antiinmigración Reform UK.

“La buena lección que podemos aprender (de esta elección) es escuchar a los votantes”pero “Esto no significa girar ni a la derecha ni a la izquierda”afirmó el jefe del Gobierno en una columna en el diario de izquierda “The Guardian”.

En Inglaterra, donde estaban en juego 5.000 escaños de concejales locales, los laboristas ganaron 997 y perdieron 1.406. El partido de Nigel Farage, Reform UK, se impuso con 1.444 escaños y tomó el control de 14 ayuntamientos.

Las elecciones también están marcadas por el declive de los conservadores (773 elegidos), detrás del Partido Liberal Demócrata (834), y por la progresión de los Verdes, un partido de extrema izquierda liderado por Zack Polanski (515 escaños).

En Gales, el Partido Laborista perdió poder en el Parlamento local, algo que nunca había ocurrido desde su creación en 1999, frente al partido independentista Plaid Cymru.

Los laboristas habían liderado el Parlamento galés desde su creación en 1999, pero sólo salvaron nueve escaños, según el recuento final de la BBC. En Gales, el partido nacionalista de izquierda Plaid Cymru ocupa el primer lugar con 43 escaños de 96, sin mayoría absoluta, seguido de cerca por el partido antiinmigración de Nigel Farage Reform UK (34 escaños).

En Escocia, perdió cuatro escaños y terminó empatado con Reform UK con 17 diputados cada uno, en un Parlamento que sigue dominado por el partido independentista SNP. Con 58 escaños de 129, este último vuelve a perder la mayoría absoluta.

En todas partes, los laboristas pagaron la impopularidad de Keir Starmer, de 63 años, en un contexto de economía quebrada y un aumento del coste de la vida, acentuado por la guerra en Oriente Medio.

Sus detractores deploran sus múltiples errores, reveses y controversias, en particular el nombramiento como embajador en Washington del controvertido personaje laborista Peter Mandelson, cercano a Jeffrey Epstein. Este escándalo provocó repetidos llamamientos a su dimisión dentro de su partido.

La líder laborista galesa, Eluned Morgan, que acaba de ser destituida de su escaño, pidió al gobierno que “cambiar de rumbo”.

Varios ministros cerraron filas en torno a Keir Starmer, y el viceprimer ministro David Lammy consideró que“No cambiamos de piloto en pleno vuelo”. Pero otros dudan: “A menos que el gobierno haga cambios significativos y urgentes, el Primer Ministro no podrá liderar (Mano de obra) durante las próximas elecciones »juzgó la ex ministra Louise Haigh.

El partido de Nigel Farage, el hombre del Brexit, ha avanzado en casi todas partes, tanto en los bastiones laboristas del norte de Inglaterra como en las Midlands (centro), pero también en ciertos bastiones conservadores del este del país. Tomó el control de trece comunidades, incluidas Essex y Suffolk (este) y el distrito londinense de Havering.

“No sólo derribamos el “muro rojo” (Fortalezas laborales)también derribamos el muro azul (los bastiones conservadores. Es un logro fantástico”.dijo entusiasmado Nigel Farage por la noche desde Essex.

El descontento de muchos británicos por el fracaso del gobierno a la hora de frenar la inmigración ilegal a través de los famosos “pequeños barcos” condujo a la reforma. Casi 200.000 inmigrantes han cruzado el Canal de la Mancha desde 2018, según las últimas cifras oficiales.

Los conservadores, liderados por Kemi Badenoch, son superados por los demócratas liberales (centristas) de Ed Davey, que obtienen 832 escaños (+152), frente a 772 de los conservadores (-552).

Estos resultados dan fe de la fragmentación del panorama político, como en el resto de Europa. Muchas autoridades locales salen de la votación sin una mayoría clara entre los principales partidos.

“El bipartidismo está muerto y enterrado”comentó el líder de los Verdes, Zack Polanski. Su partido, de extrema izquierda, que se describe a sí mismo como “ecopopulista”ha conseguido 343 escaños en esta fase del recuento, ganando también a los laboristas los ayuntamientos londinenses de Hackney (este) y Lewisham (sur).