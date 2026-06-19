Acuerdo Teherán-Washington: “Es la derrota del régimen teocrático islámico y la victoria del Estado nacional iraní”

Irán y Estados Unidos acaban de firmar un memorando de entendimiento de catorce puntos, destinado a poner fin al enfrentamiento armado que sacude Oriente Medio desde el inicio de los ataques israelí-estadounidenses el 28 de febrero. Limitación del programa nuclear de Teherán, levantamiento de las sanciones, desminado y reapertura del estrecho de Ormuz, plan de reconstrucción de 300 mil millones de dólares (260 mil millones de euros) para Irán… El memorando, que aún debe finalizarse dentro de sesenta días, esboza, tal vez, un retorno a una relativa estabilidad en la región después de tres meses y medio de conflicto. Mientras que las primeras negociaciones entre las dos partes previstas para este viernes 19 de junio en Suiza fueron finalmente aplazadas sine die, el investigador Bernard Hourcade, director emérito de investigaciones del CNRS y gran especialista en Irán, descifra los puntos ciegos de este texto crucial rubricado el miércoles 17 de junio.

Después de los miles de muertos y el caos que ha vivido Oriente Medio, ¿se trata de un verdadero tratado de paz o de una tregua pragmática dictada por el impasse entre Estados Unidos e Irán?

Bernardo Hourcade Este acuerdo es, ante todo, una victoria indiscutible para el pueblo iraní. Revueltas, mujeres y…