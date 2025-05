¿La propuesta de Gabriel Attal para usar el velo para los menores de 15 años fundados legalmente?

Tiempo de lectura: 3 min.

Descifrado

Gabriel Attal y su partido renacentista propusieron este lunes prohibir el velo de los menores de 15 años. Una medida apenas aplicable que corre el riesgo de “crear discriminación”, según el Doctor en Derecho Público Lauren Bakir.





Es otro intento de restringir el uso del velo … después de universidades, playas, piscinas o incluso campos deportivos. Entre las 82 propuestas de Gabriel Attal y su Partido del Renacimiento, presentado este lunes 26 de mayo y presentado a la votación de los miembros esta semana, se encuentra la prohibición del velo en el espacio público para menores menores de 15 años. Con esta idea, el Primer Ministro se enfrentará a la ley.









Incluso su campamento político es consciente de que esta medida es legalmente peligrosa, sin mencionar su potencial islamofóbico. “Tengo las mayores dudas sobre la constitucionalidad de esta medida”este domingo, lanzó el Ministro de Educación, Elisabeth, nació este domingo en BFMTV. El jueves ya, el presidente del Senado Gérard Larcher había cuestionado “Viabilidad legal y aplicabilidad” de la propuesta, sobre Francia-Inter. Bien.





Las ambiciones del ex primer ministro son realmente muy inciertas. El libre ejercicio de adoración y, por lo tanto, el uso del velo, es un derecho fundamental, garantizado en la ley de separación de las iglesias y el estado de 1905, la Convención Europea de Derechos Humanos o la Constitución. La única excepción en estos textos: orden público. Por lo tanto, es muy poco probable que restrinja el uso del velo a menos que discutas en esta dirección, lo que Gabriel Attal no ha hecho.





“Libertad de conciencia”





Por lo tanto, es necesario un argumento legal sólido, basado en el problema de seguridad. ” No es “No me gusta el velo, así que lo provoque” “, Resume con” New Obs “Lauren Bakir, Doctor en Derecho Público, Ingeniero de Investigación en el CNRS y especialista en las relaciones entre el estado y las religiones. De hecho, sin embargo, señala” Una interpretación cada vez más extensa y, por lo tanto, las prohibiciones más amplias, a riesgo de crear discriminación ».









Esta extensa interpretación condujo en particular al decreto que prohíbe el uso de Burkini en las playas de Mandelieu-La-Napule (Alpes-Maritimes), finalmente suspendida por el Consejo de Estado. La razón: llevó ” un daño grave e ilegal a tres libertades fundamentales ” de los cuales “Libertad de conciencia” sin ” estar justificado por un riesgo actual y probado para orden público “Escrito la más alta jurisdicción administrativa.





Gabriel Attal tendría que demostrar que un menor velado tiene un riesgo de seguridad. Es muy poco probable. Incluso si se usó en 2010. En ese momento, con el deseo de prohibir el velo completo en el espacio público, el legislador tuvo que prohibir cualquiera ” atuendo destinado a ocultar tu cara », Incluidas las campanas tanto como los niqabs, para anclar el texto en consideraciones de seguridad.





” Como protección infantil, hay un camino “, Trató de frustrar al ex primer ministro en” Le Parisien “el sábado, admitiendo por extensión que el argumento de seguridad no se escuchó aquí. Dependiendo de la escritura del texto, que tendrá que discutir sobre el peligro de usar el velo para los niños, es posible que esto” camino “Puede ser prestado legalmente pero lo sería” peligroso “, Según la especialista Lauren Bakir.





Fragilidad legal





Existen varias reservas. Primero: ¿Cómo argumentar que usar el velo es peligroso para los niños pero no para la kipá o la cruz, con respecto a las religiones judías y católicas? Para no infringir el derecho fundamental de la libertad de culto, el texto de Gabriel Attal debería, como la ley de 2010, otra ropa llamada peligrosa para niños.





Entonces: el ” discrepancia entre el discurso político, que claramente se dirige a las mujeres musulmanas, y al estado de derecho deseado, que tiene como objetivo ser neutral en forma Preguntó el Doctor en Ley Pública Lauren Bakir. Según ella, esta fragilidad legal, combinada con un deseo de comunicación política sin una base científica más allá del informe altamente criticado sobre la Hermandad Musulmana, muestra una ” No es un trabajo muy riguroso Del ex primer ministro.









El ejemplo es aún más flagrante en una segunda propuesta de Gabriel Attal: crear una ofensa de restricción al usar el velo para los padres de sus hijos. De hecho, esta idea ya ha sido establecida por la ley de 2010 y el artículo 225-4-10 del Código Penal que reprime el hecho ” imponer a una o más otras personas para esconder sus caras ». Un delito punible con un año de prisión y multa y doble € y doble si la persona es menor.





“Deberíamos prohibir todos los signos religiosos”





Este artículo hace posible incluir la restricción hecha por la guía religiosa tanto como por el séquito de la persona en cuestión, incluido el esposo o los padres, por el ” amenaza, violencia, restricción, abuso de autoridad o abuso de poder, debido a su sexo ». Con un matiz: esto se refiere solo al velo que oculta la cara (por razones públicas, por lo tanto), y no al hijab (que solo se refiere al cuello y al cabello), por ejemplo.





Pero, una vez más, para respetar la libertad de culto, Gabriel Attal no solo podía apuntar al velo y debería generalizar su propuesta. El Ministro de Educación, Elisabeth Borne, dijo muy claramente el domingo en BFMTV:







” Si prohíbamos ciertos signos religiosos, entonces sería necesario prohibir todos los signos religiosos. »»





Si incluso el ex concurrente de Gabriel Attal a la cabeza de su partido lo afirma, los aliados sobre este tema serán muy difíciles de encontrar.