Huelga de bomberos: ¿por qué los bomberos exigen una amplia reforma de su financiación?

Los bomberos exigen más recursos para llevar a cabo su misión. Y esto requeriría una amplia reforma de su sistema operativo y, sobre todo, de financiación. Al unísono exigen que “el Estado abre el grifo” financiación, hoy asumida por las comunidades, y que pone en marcha una “Reclutamiento masivo de bomberos profesionales”. En respuesta, Laurent Nuñez, quien asegura que no ignora “ninguna de las dificultades” planteado por el intersindicato de bomberos, prometió que se presentaría un proyecto de ley para modernizar la seguridad civil “principios de septiembre”. Pero ¿qué margen de maniobra tiene el gobierno en un marco presupuestario tan restringido?

Los bomberos profesionales y voluntarios están organizados a través de los servicios departamentales de bomberos y rescate (SDIS). Estos últimos, regidos por el artículo L1424-24 del Código general de autoridades locales, son administrados por representantes del departamento, de los municipios y de los establecimientos públicos de cooperación intermunicipal. El presupuesto anual de seguridad civil, de 5.600 millones de euros, está financiado en más del 90% por las autoridades locales, incluido el 60% por los departamentos. El Estado, que se hace cargo del resto, ha aumentado ligeramente su contribución en los últimos años, pasando de 450 millones de euros en 2017 a 800 millones en 2026, según nuestros compañeros de “Le Monde”.

Sin embargo, esto no es suficiente. “Hoy hemos llegado a un punto de quiebre” alertó a los departamentos de Francia el 27 de julio en un comunicado de prensa. “Sin los departamentos, el sistema no se sostiene. Pero, al mismo tiempo, atravesamos la crisis financiera más grave de nuestra historia. La explosión del gasto social obligatorio, que hoy representa casi el 70% de nuestros presupuestos, y la congelación de nuestros recursos, están reduciendo drásticamente nuestra capacidad de inversión. Justificó la asociación de funcionarios electos departamentales.

Un llamamiento reiterado el jueves por el presidente de los departamentos de Francia, François Sauvadet, en France Info. “Ahora nos encontramos en un sistema que requiere nuevos medios y, en particular, medios aéreos”, afirmó para defender la urgencia de esta reforma del financiamiento del SDIS.

Se han puesto sobre la mesa varias vías para ayudar a financiar el SDIS. El aumento de la tasa turística o la adición de un impuesto sobre la construcción de terrenos, por ejemplo. Los departamentos de Francia también ofrecen “incrementar la recaudación del impuesto especial sobre contratos de seguro”. “El razonamiento es el siguiente: salvar casas o coches del incendio supone una menor indemnización a pagar por las aseguradoras”especifican.

Otro tema candente: la contratación de bomberos profesionales. Hoy en día, los profesionales son en gran medida una minoría entre el número de bomberos. Según datos del Ministerio del Interior para 2024, el 17% de los bomberos son profesionales y el 5% son militares. El 78% restante son todos voluntarios.

En concreto, los bomberos voluntarios “luchar contra incendios después del trabajo o en sus días libres”resume Pauline Born, profesora de ciencias de la educación y de la formación en la Universidad de Rouen, en un artículo publicado en “The Conversation”. Con su actividad paralela, no pueden estar disponibles todo el tiempo. Durante los incendios violentos y prolongados, como el de Gironda en julio, estos bomberos voluntarios se enfrentaron a las llamas durante días. Su retribución horaria –de 8,71 euros a 13,11 euros según el grado– “No siempre compensan los costos del cuidado de los niños” Los niños, por ejemplo, continúa Pauline Born.

En términos generales, ahora es necesario disponer de recursos materiales y humanos. “En consonancia con nuevos fenómenos climáticos más violentos”declara a France Info Ludovic Goblet, teniente del SDIS del Somme. Y para continuar: “Recibimos máquinas nuevas, pero esto no aumentó nuestras capacidades: las nuevas máquinas simplemente reemplazaron a las antiguas. También necesitamos más personal. »