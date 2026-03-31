La policía israelí impidió al Patriarca Latino de Jerusalén acceder al Santo Sepulcro: ¿qué pasó realmente?

Publicado el 29 de marzo de 2026 a las 15:47, actualizado el 29 de marzo de 2026 a las 7:27 p.m. Lectura: 3 min.

Esta es una decisión sin precedentes. La policía israelí impidió al Patriarca Latino de Jerusalén y al jefe de los Franciscanos de Tierra Santa entrar en la Iglesia del Santo Sepulcro para celebrar la misa del Domingo de Ramos.

“Por primera vez en siglos, a los líderes de la Iglesia se les impidió celebrar la misa del Domingo de Ramos en la Iglesia del Santo Sepulcro”lamentaron el Patriarcado Latino de Jerusalén y la Custodia de Tierra Santa, en un comunicado de prensa conjunto publicado este domingo 29 de marzo. “Constituye un precedente grave y demuestra una falta de consideración hacia la sensibilidad de miles de millones de personas en todo el mundo que, durante esta semana, dirigen su mirada hacia Jerusalén”.

Según el comunicado conjunto del Patriarcado Latino de Jerusalén y de la Custodia de Tierra Santa, el cardenal Pierbattista Pizzaballa y el custodio Francesco Ielpo “fueron detenidos en el camino (hacia la Iglesia del Santo Sepulcro) y nos vimos obligados a retroceder”.

En el contexto de la guerra con Irán, la policía israelí argumentó que la configuración de la ciudad vieja y los lugares sagrados constituían “un área compleja” no permitir un acceso rápido a los servicios de emergencia en caso de un ataque, lo que “representan un riesgo real para las vidas humanas”.

Al inicio de la ofensiva liderada con Estados Unidos contra Irán el 28 de febrero, las autoridades israelíes prohibieron las grandes reuniones, incluso en sinagogas, iglesias y mezquitas, en particular la de Al-Aqsa -el tercer lugar más sagrado del Islam- durante el mes sagrado del Ramadán, y limitaron las reuniones públicas a unas 50 personas.

La prohibición de acceso a la Iglesia del Santo Sepulcro por parte de la policía israelí fue motivada por ” seguridad “ y no procedió de ninguna “intención maliciosa”afirmó el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. “Sin embargo, dada la próxima Semana Santa para los cristianos de todo el mundo, las fuerzas de seguridad israelíes están desarrollando un plan para permitir a los líderes religiosos orar (en el Santo Sepulcro) en los próximos días”aclaró.

El Patriarcado Latino, por su parte, subraya que, no obstante, el sistema se había adaptado: la tradicional procesión del Domingo de Ramos, que normalmente parte del Monte de los Olivos para llegar a Jerusalén y que atrae a miles de fieles cada año, fue cancelada. “Los líderes de las iglesias actuaron con total responsabilidad y, desde el comienzo de la guerra, cumplieron con todas las restricciones impuestas”declaró el Patriarcado.

El Papa León XIV rindió homenaje el domingo en Roma, tras el rezo del Ángelus, al “Los cristianos de Oriente Medio, que sufren las consecuencias de un terrible conflicto y que, en muchos casos, no pueden vivir plenamente los ritos de estas fiestas santas”.

Emmanuel Macron condenado “la decisión de la policía israelí” impedir que el Patriarca Latino de Jerusalén acceda a la Iglesia del Santo Sepulcro para celebrar la Misa del Domingo de Ramos, asegurando a este último su “apoyo total”. “Condeno esta decisión de la policía israelí, que se suma al preocupante aumento de las violaciones del estatuto de los Lugares Santos de Jerusalén”escribió el presidente francés en X.

Jean-Luc Mélenchon acusó al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de “Persigue a los cristianos orientales en el Líbano, la Palestina ocupada e incluso Jerusalén en la semana central del cristianismo”. “El presidente Macron hace bien en apoyar a su vez al Patriarca de Jerusalén”agregó, argumentando que “El Santo Sepulcro está bajo protección francesa” y eso “Francia no debe dejarse humillar”.

Habiendo prevenido “sin razones ni motivos” El Patriarca Latino de Jerusalén entrará a la Iglesia del Santo Sepulcro para celebrar la misa del Domingo de Ramos. “un ataque injustificado a la libertad religiosa”denunció el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

La presidenta del Consejo italiano, Giorgia Meloni, denunció por su parte “una ofensa no sólo para los creyentes, sino para cualquier comunidad que reconozca la libertad religiosa”y el ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, anunció el lunes la convocatoria del embajador de Israel en Italia.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Jordania denunció “violación flagrante” de “Statu quo jurídico e histórico vigente” y pidió que se ponga fin a las medidas que obstaculizan el acceso de los fieles a sus lugares de culto.

Según estimaciones del Patriarcado Latino de Jerusalén en 2023, los cristianos representaban más del 18% de la población de Tierra Santa (región que incluye Jordania además de Israel y los Territorios Palestinos) en el momento de la creación del Estado de Israel en 1948, pero ahora son menos del 2%, la mayoría ortodoxos.

El Domingo de Ramos, que abre la Semana Santa, conmemora la ascensión final de Cristo a Jerusalén, donde fue recibido por una multitud jubilosa unos días antes de su crucifixión y resurrección en la mañana de Pascua, según los Evangelios.

Al no poder llegar a la iglesia del Santo Sepulcro, los cristianos palestinos se reunieron en el monasterio de Saint-Sauveur para celebrar este Domingo de Ramos.