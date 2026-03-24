la participación al mediodía sube un punto respecto a la primera vuelta

Es el día D. Este domingo 22 de marzo más de 124.000 candidatos compiten en esta segunda vuelta de las elecciones municipales de 2026. El resultado de la votación parece incierto en muchas ciudades, debido a alianzas y retiradas de determinadas listas que pueden inclinar a un ayuntamiento hacia un lado o hacia otro.

La tasa de participación era del 20,33% a las 12:00 horas. en Francia continental, casi un punto más que en la primera vuelta celebrada el 15 de marzo a la misma hora (19,37%), según el Ministerio del Interior.

En la segunda vuelta de las elecciones municipales de 2020, que se desarrolló durante el período Covid, el índice de participación a las 12:00 horas. se situó en el 15,29%, cifra inferior a la de las elecciones anteriores de 2014, cuya tasa en la segunda vuelta fue del 19,83%. En 2008, la participación en la segunda vuelta de las elecciones municipales a las 12:00 horas. alcanzó el 23,68%, según datos del ministerio.

Los colegios electorales abrieron a las 8:00 horas en Francia continental. Debido a la diferencia horaria, la votación ya había comenzado en Nueva Caledonia, Reunión y Mayotte.

Casi 1.600 municipios -de un total de poco menos de 35.000- y sectores se ven afectados por una segunda vuelta este domingo, según datos del Ministerio del Interior.

En concreto, se celebrarán 1.521 votaciones en municipios de derecho común, 29 en los distritos de París, Lyon y Marsella, y 10 en Lyon para las elecciones metropolitanas. En la mayoría de los municipios, el alcalde fue elegido o reelegido en la primera vuelta, el domingo 15 de marzo, ya sea porque había una sola lista de candidatos o porque la lista líder obtuvo más del 50% de los votos.

Los colegios electorales abren a las 8 de la mañana y cierran en la mayoría de los casos a las 6 de la tarde, excepto en las ciudades más grandes donde cierran a las 7 o incluso a las 8 de la tarde. Las primeras estimaciones de los resultados deberían estar disponibles de inmediato.

En 68 municipios franceses, las elecciones municipales no tuvieron lugar el 15 de marzo por falta de una lista de candidatos presentada a la prefectura; Por tanto, tampoco habrá segunda vuelta.

En Francia, todo un departamento está exento de cualquier votación este domingo: Mayenne, donde todos los municipios del departamento ya eligieron a su alcalde el 15 de marzo.

En París, la segunda vuelta se desarrolla en forma de triangular entre Emmanuel Grégoire (unión de izquierdas, 37,98% en la primera vuelta), Rachida Dati (unión de derechas y centro, 25,46%) y Sophia Chikirou (La Francia insumisa, LFI, 11,72%). La deserción de Sarah Knafo (extrema derecha, 10,40%), la permanencia de Chikirou y la fusión de la lista de Pierre-Yves Bournazel (sindicato de centro, 11,34%) con la de Dati hacen que las elecciones sean muy inciertas.

En Marsella, tres candidatos siguen en liza. El socialista Benoît Payan salió de la primera vuelta con el 36,70% de los votos, frente al 35,02% de su rival del Rally Nacional, Franck Allisio. Martine Vassal, candidata republicana, obtuvo el 12,41% de los votos. Las consecuencias de la retirada del rebelde Sébastien Delogu (11,94%) crean incertidumbre sobre el resultado final en la ciudad de Marsella.

Del lado de Lyon, el resultado de las elecciones municipales también promete ser impredecible entre el ecologista Grégory Doucet (37,36%) y el candidato de derecha y centro Jean-Michel Aulas (36,78%). Aquí, como en Estrasburgo y Grenoble, la alianza de los ecologistas con LFI puede permitir a los Verdes conservar el ayuntamiento.

Todavía hay dos candidatos en liza en Burdeos. El ambientalista y alcalde saliente Pierre Hurmic (27,68%) se enfrenta al candidato sindical de centro Thomas Cazenave (25,58%). La retirada del candidato centrista Philippe Dessertine (20,20%) entre las dos vueltas podría cambiar las cartas durante la segunda votación.

En Toulouse, el alcalde saliente Jean-Luc Moudenc (de extrema derecha), que obtuvo el 37,23% de los votos emitidos en la primera vuelta, es seguido de cerca por el rebelde François Piquemal, al que se le atribuye el 27,56% de los votos. La alianza entre LFI y la lista sindical de izquierda de François Briançon (24,99%) hace que el resultado de la votación sea indeciso.

Lille es una de esas ciudades donde el período entre las dos rondas ha sido objeto de negociaciones y tensiones que complican cualquier previsión de los resultados. Al socialista saliente Arnaud Deslandes (26,26%) le sigue de cerca el rebelde Lahouaria Addouche (23,36%). El ecologista Stéphane Baly (17,75%) decidió unirse a la lista socialista antes que a la de los rebeldes, lo que genera tensiones en el seno del partido verde y también incertidumbre sobre la votación final.

En Toulon, la diputada RN Laure Lavalette obtuvo el 42,05% de los votos frente al 29,54% del alcalde saliente de derecha, Josée Massi. También en este caso el resultado de la segunda vuelta es incierto desde la retirada del senador LR Michel Bonnus (15,71%).