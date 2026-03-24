Guerra en Oriente Medio: ataques totales de Irán, ataques a Teherán, ultimátum de Trump en el Estrecho de Ormuz

Publicado el 22 de marzo de 2026 a las 8:56 am, actualizado el 22 de marzo de 2026 a las 9:16 a.m. Lectura: 3 min.

Este domingo 22 de marzo la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel entra en su día 23. Aquí tenéis las últimas informaciones sobre este conflicto extendido a varios terceros países

Una persona murió en el norte de Israel por un ataque con cohetes desde el Líbano, anunciaron los servicios de emergencia israelíes.

“Hace poco se identificó un disparo procedente del Líbano hacia un lugar situado en la frontera norte. Es de lamentar los daños y heridos »anunció por primera vez el ejército. “Dos vehículos estallaron completamente en llamas tras un impacto directo en el kibutz Misgav Am: los bomberos liberaron a una víctima que murió en el lugar”precisaron los servicios de bomberos de esta región.

Dos misiles iraníes cayeron el sábado por la tarde sobre las ciudades de Dimona y Arad, en el sur de Israel, hiriendo a más de un centenar de personas y provocando graves daños materiales. Dimona es conocida por albergar un centro estratégico de investigación nuclear, ubicado aproximadamente a cinco kilómetros del lugar del impacto.

El rodaje de Dimona es un ” respuesta “ a un ataque contra el sitio nuclear iraní de Natanz, informó la televisión estatal iraní.

La Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA) ha pedido “máxima moderación militar”asegurándose de no tener “No recibió señales de posibles daños al centro de investigación nuclear del Negev”.

El ejército israelí dijo que estaba llevando a cabo ataques en el centro de Teherán, horas después de dos destructivos ataques iraníes en el sur de Israel.

el ejercito “actualmente está llevando a cabo ataques contra el régimen terrorista iraní en el corazón de Teherán”dijo en un breve comunicado de prensa.

Donald Trump lanzó el sábado por la tarde un ultimátum a Irán: Estados Unidos destruirá sus centrales eléctricas si la República Islámica no reabre el estrecho de Ormuz al tráfico marítimo en un plazo de 48 horas.

“Si Irán no reabre TOTALMENTE, SIN NINGUNA AMENAZA, el Estrecho de Ormuz en un plazo de 48 HORAS a partir de este mismo momento, los Estados Unidos de América atacarán y destruirán sus diversas CENTRALES DE ENERGÍA, ¡COMENZANDO POR LAS MÁS GRANDES! »escribió el presidente estadounidense en su plataforma Truth Social.

En respuesta, el ejército iraní se apresuró a afirmar que atacaría la infraestructura de energía, tecnología de la información y desalinización de la región.

La agencia oficial iraní IRNA afirmó este domingo que un ataque con drones había tenido como objetivo una base militar cerca del aeropuerto de Bagdad, en Irak.

esta base “Fue nuevamente el objetivo de ataques con drones”escribió Irna, refiriéndose a un complejo militar utilizado anteriormente por el ejército estadounidense.

“Las defensas aéreas de los EAU responden actualmente a las amenazas de misiles y drones de Irán”indicó el Ministerio de Defensa en X. Advierte a la población que el “Los ruidos que se escuchan son el resultado de una interceptación” ataques.

La explosión de un “proyectil desconocido” Fue reportado este domingo muy cerca de un granelero frente a las costas de los Emiratos Árabes Unidos en el Golfo, informó la agencia marítima británica UKMTO.

Toda la tripulación está a salvo, según la UKMTO, que precisa que la explosión se produjo a 15 millas náuticas (casi 28 kilómetros) al norte de la ciudad emiratí de Sharjah, no lejos del estrecho de Ormuz.

Arabia Saudita ha ordenado a un diplomático iraní y a tres miembros de su equipo que abandonen el país, mientras el país es blanco, al igual que otras monarquías del Golfo, de ataques de Irán en represalia por los ataques israelíes-estadounidenses.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores fustigó “Repetidos ataques iraníes” y anunció que tenía “Tomó la decisión de declarar persona non grata al agregado militar de la embajada de la República Islámica de Irán, así como a tres miembros de la misión militar de la embajada”.

El Ministerio de Defensa saudita dijo que tres misiles balísticos apuntaron a la región de Riad. “Un misil fue interceptado, mientras que los otros dos cayeron en una zona deshabitada”escribió el ministerio en X, que también informó de la interceptación de varios drones sobre el país desde la medianoche del domingo.