la alerta roja de los actores franceses que apoyan la calidad reacondicionada

Publicado en



26 de mayo de 2025 a las 9:30 am actualizó el



26 de mayo de 2025 a las 9:54 am

Tiempo de lectura: 4 min.



En esta columna, muchos actores en reutilización están preocupados por el “fraude masivo” durante la venta de productos en línea. Piden la movilización de autoridades públicas, plataformas y consumidores.





Este artículo es un foro, escrito por un autor fuera del periódico y cuyo punto de vista no involucra al personal editorial.





El boom de comercio en línea, un motor para transformar nuestros métodos de consumo y representar más del 50 % de las compras de los consumidores, no ahorra el sector reacondicionado. Películas inteligentes, tabletas, computadoras: millones de productos encuentran una nueva vida allí. Este mercado en crecimiento es hoy gangrenoso por prácticas fraudulentas que ponen en peligro a las virtuosas empresas francesas, así como a la confianza del consumidor.





Detrás de las ofertas atractivas, especialmente en las plataformas en línea, esconde una realidad mucho más oscura: fraude masivo, dirigido por vendedores sin escrúpulos, a menudo instalados fuera de la Unión Europea. Estas posibles prácticas en ciertas plataformas debilitan la economía circular europea y socavan los fundamentos de la competencia justa.





Fraude masivo





Los ejemplos de deriva son numerosos y preocupantes, en particular en términos de fraude de IVA. Los vendedores están completamente libres del pago del IVA, y ni la cantidad ni el régimen de IVA específico aparecen en las facturas, lo que permite ofrecer productos nuevos y reacondicionados a precios más bajos que los practicados por actores virtuosos. Algunos vendedores también fraudan al IVA al margen aplicando ilegalmente el régimen del IVA al margen, ocultando el origen extraeuropeo de los productos.





La falta de pago de las contribuciones ecológicas y la tarifa de copia privada también es común, lo que resulta en una diferencia de costo de hasta 15 euros por dispositivo.





El vertido arancelario también se practica, con precios de venta más bajos que los precios de compra de los productos usados, revelando prácticas comerciales injustas que distorsionan la competencia.









También existe un incumplimiento de los estándares técnicos, con productos vendidos sin marcas de CE y sin conectores USB-C, sin embargo, es obligatorio desde diciembre de 2024, testificando un bypass deliberado de la ley.





Finalmente, las omisiones sobre facturas, como la ausencia de facturas, datos de contacto o el número de IVA intracommunidad, evitan cualquier recurso para compradores lesionados.





Los productos que provienen de vendedores en línea de baja línea pueden presentar riesgos de salud y seguridad para el consumidor: explosión de la batería, inicio de accesorios incendios que pueden ser de mala calidad … consumidores de productos en línea No tenga la posibilidad de regresar para ver a su vendedor a diferencia de una compra en la tienda física.





Un impacto directo en los actores virtuosos y la transición ecológica





Estas derivaciones debilitan a las empresas europeas que invierten en reutilización industrial responsable. Con diferencias de precios de hasta 200 euros entre un producto que cumple y un producto fraudulento, los vendedores honestos son despedidos de un mercado que parece preferir la opacidad y las trampas.





Confianza del consumidor en productos reacondicionados, aunque esenciales para la sobriedad digital, se derrumba. Además, se considera que muchos actores se instalan dentro de la Unión Europea, mientras operan a través de un sistema de “buzón”, lo que hace imposible cualquier contacto con el vendedor inicial.





Pérdidas colosales para Europa y ciudadanos





El fraude del IVA representa una pérdida significativa para las finanzas públicas de la Unión Europea, estimada en alrededor de 90 mil millones de euros en 2021, más que el presupuesto anual francés para la defensa y la ecología juntos. Estas figuras representan solo la punta del iceberg. Si no se hace nada, las pérdidas para los Estados miembros y para las empresas virtuosas alcanzarán niveles insoportables, en un momento en que Europa necesita garantizar su resiliencia en un contexto económico y político global incierto.





Actúemos ahora





El comercio en línea no debe convertirse en un Eldorado para los estafadores. Por el contrario, debe ser una palanca poderosa para una economía más sostenible, pero siempre que se establezcan medidas fuertes.





Es imperativo establecer controles reforzados por las autoridades competentes y facilitar los procedimientos de informes.





También es necesario un control reforzado por las plataformas, con la obligación de verificar las facturas, la identidad de los vendedores y tener garantías por parte de los vendedores que garantizan el cumplimiento técnico de los productos que ponen en el mercado.





Además, es necesario que mercado Asumir su responsabilidad y ser co-solidarios en el pago de impuestos, tarifas y ecoscribencias ecológicas en caso de incumplimiento por parte de los vendedores.





También se debe instituir una auditoría obligatoria de un tercero independiente para garantizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, sociales y ambientales, con, por ejemplo, certificación (ISO, etc.) y/o un etiquetado de vendedores, por ejemplo, a través de la etiqueta RECQ verificada por la certificación Dekra.





Finalmente, la conciencia del consumidor es crucial: es importante exigir una factura completa y conformada y, en caso de duda sobre el origen o la legalidad del producto, devolverla.





Tribune firmado por actores comprometido a desarrollar un reacondicionamiento de calidad en Francia:





Nadjib Renai, delegado general de RCube, la Federación de Reutilización y Reparación





Jean-Michel Buf, presidente del Consejo Nacional de la Economía Circular





Martin Pourbaix, CO -Director de Acsomur





Christian Makaya, maestro investigador de la Escuela de Negocios de Ascencia





Eric Bothorel, Diputado del Renacimiento para Côtes-D’armor





Philippe Latombe, MEMP módem de Vendée





Daniel Salmon, ecologista senador de Ile-de-Vilaine





Aziz aaiche, co -fundador de bmyphone.fr





Gaëtane Lemarchand, director de RSE de Baker





Lionel Logiacco, copresidente de Cash Express Group





Stéphane Belot, director de la transición ecológica y social en Electro Dépôt





Denis Sabardine, coordinador del proyecto con impactos positivos





Darani Sivathasan, presidente de CFA GSM Master, The School of Re -use





David Gascoin, CEO de Cirulase





Philippe Cottet, CEO de Cofiem Electronics





Didier Babout, director convertidor





Bruno Bouvard, director comercial y de marketing en Digitim





Anne-Sophie Caistiker, fundadora de Doctibike





Clément Bongibault, presidente de E-Recycle





Marine Sappey, presidente de Ekstere





Cyril Colonval, gerente de electroesphere





Gaetan Mens, gerente de proyecto en Emmaüs Terre





Frantz Molerat, director de desempeño en Gover North





Sébastien Valoggia, presidente de Ezytail





Gilles Saint-Didier, presidente delegado de Fedelec





Arnaud Fouillet, gerente de Greentic





Emma Levy Maya, a cargo de la defensa en el lop – parada en la obsolescencia planificada





Benoît Varin, presidente de rcube





Zhigang Ding, Presidente de Tecnología del ITP





Olivier Huzard, gerente de Joulenvrac





Emmanuel Rousseau, CEO de Leasetic





Virgile Phelep, asesor digital de la Liga de Enseñanza de Mayenne





Grégory Terrier, anfitrión de los cafés de reparación de redes regionales Hauts-de-France en la Casa Regional de Medio Ambiente y Solidaridad





Philippe Cougé, presidente de Mediaclinic





Cédric Madianga, Independiente NA





Christophe Deboffe, presidente de Neo-ECO





Laurence Payre, presidente de Noww





Olivier Masson, gerente de Olivierpc





Jean-Emile Rosenblum, CEO de Pixmania





Michael Behnke, Presidente de la Asociación de basura de plantas





Roselyne Jeanne-Brou, presidenta de la Comisión de baterías de RCUBE





Augustin Becquet, Director Gerente de Recomperce Group





Daniel Brooche, presidente de Reconomia





Sébastien Raynaud, CEO de Recyclea





Carole Riehl, Presidenta de Recycoptics





Cédric Carles, presidente de Regenbox





Julien Connac, gerente de Remober





Julie Potier, ciudadana de Rennes





Aubin Lefebure, Director Gerente de Revalo





Philippe Correia, Jefe de Second Life en Samsung Electronics France





Renaud Attal, co -ciclos co -fundador





Louis Mettery, co -fundador de Seensys





Jean-Marie Croue, Director General del Sindicato de iluminación





Alexandre Isaac, CEO de la academia de reparación





Julien Raynal, presidente de Twicy





Laurent Houvenaghel, Director Gerente de Tyval





Aldric Meneghel, gerente de Utopya





Romain Letenneur, Director de Weeelogic





Merzak Meddah, CEO de Electro Dépôt