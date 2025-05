Por

28 de mayo de 2025



28 de mayo de 2025 a las 12:07 p.m.

El calentamiento promedio del planeta debe exceder en más de 1.5 ° C niveles preindustriales durante el período 2025-2029, predicho este miércoles 28 de mayo con una certeza de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), una agencia de la ONU del 70 %.









Por lo tanto, el planeta debe permanecer en niveles históricos de calentamiento después de los dos años más calurosos jamás medidos (2023 y 2024), e incluso la década más popular, concluye el servicio de reuniones del Reino Unido (Met Office) de los pronósticos de diez centros internacionales, en un informe publicado por el OMM.





“Acabamos de vivir los diez años más calurosos jamás registrados. Desafortunadamente, este informe de la OMM no sugiere ningún respiro”resume al Secretario General Adjunto de OMM, Ko Barrett.





“Reportar la acción ya no es una opción”





El calentamiento de 1.5 ° C se calcula en comparación con el período 1850-1900, antes de que la humanidad comience a quemar el carbón, el petróleo y el gas, cuya combustión emite dióxido de carbono, gases de efecto invernadero en gran parte responsables del cambio climático.





Este es el objetivo más optimista que los países del mundo obtuvieron puntajes en 2015 en el Acuerdo de París, pero que cada vez más climatólogos ahora lo consideran imposible de mantener. Porque CO muestra 2 Todavía no he comenzado a caer en todo el mundo, incluso aumentan incluso.





“Este nuevo estudio es una señal de alarma más. Con un 86 % de probabilidad de que al menos un año para 2029 exceda de +1.5 ° C, está claro que estamos peligrosamente más cerca de los límites establecidos por el Acuerdo de París”está preocupado en un comunicado de prensa recibido por “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” Davide Faranda, Director de Investigación de CNRS en Ciencias del Clima en IPSL. Y concluir: “Informar la acción ya no es una opción, las medidas decisivas deben comenzar hoy.» »





Para suavizar las variaciones naturales del clima, varios métodos evalúan el calentamiento a largo plazo, explica Christopher Hewitt, director de servicios climatológicos en el OMM. Un enfoque combina las observaciones de los diez años pasados ​​con proyecciones durante los próximos diez años, tomando la estimación central. Esto proporciona un calentamiento actual promedio, durante el período 2015-2034, 1.44 ° C. “No hay consenso”sin embargo, advierte. Pero la estimación es del mismo orden de magnitud que el del Observatorio Europeo de Copérnico (1.39 ° C).





+2 ° C, ¿cuándo es?





Aunque es “Excepcionalmente improbable” Según el OMM, ahora hay una probabilidad no civa (1 %) de que al menos uno de los próximos cinco años excede los 2 ° C del calentamiento. “Esta es la primera vez que hemos visto esto en nuestras previsiones”observa a Adam Scaife, de la Oficina Met. “Es un shock” incluso si “Pensamos que era plausible en esta etapa”.





Recuerda que hace una década, los pronósticos habían mostrado por primera vez la probabilidad, también entonces “Muy débil” – que un año excede 1.5 ° C. Este fue el caso por primera vez en un año calendario en 2024. Sin embargo, cada fracción de calentamiento global adicional puede intensificar ondas de calor, precipitación extrema, sequías, hierro fundido de tapas glaciales, tapa de hielo y glaciares …









El clima 2025 no proporciona respiro. La semana pasada, China registró más de 40 ° C en ciertas áreas, los Emiratos Árabes Unidos casi 52 ° C y Pakistán fueron cruzados por vientos mortales después de una intensa onda de calor. “Ya hemos alcanzado un nivel peligroso de calentamiento global” recientemente “Inundaciones mortales en Australia, Francia, Argelia, India, China y Ghana” Y “Bosque incendios en Canadá”subraya Friederike Otto, climatólogo del Imperial College de Londres. “Continuar apostando por el petróleo, el gas y el carbón en 2025 es una locura absoluta”, Ella agrega.





El calentamiento del Ártico debería continuar superando el promedio global en los próximos cinco años, también predice el OMM. La concentración de hielo marino debería disminuir en los mares de Barents, Bering y Okhotsk, mientras que el sur de Asia debería continuar recibiendo más precipitación de lo normal. Se esperan condiciones más húmedas en el Sahel, en el norte de Europa, en Alaska y el norte de Siberia, así como en condiciones secas en la cuenca del Amazonas.