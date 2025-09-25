“La naturaleza urbana tiene un papel vital”





Revisión del verano de 2025 según Météo-France? El tercer calentador en la lista de 35 grados superó quince veces en carpentras, nueve veces en Toulouse y Carcassonne, cuatro veces en Nîmes y Aix-en-Provence … en el futuro, la frecuencia de temperaturas muy altas aumentará, así como la de los fenómenos extremos: la sequía, las inundaciones, las tormentas violentas. Sin embargo, las ciudades no son adecuadas. Hacerlos más habitables y duraderos es, por lo tanto, un enfoque de emergencia y un enfoque a largo plazo, que puede parecer eminentemente contradictorio. Esto implica en particular soluciones híbridas. Por un lado, asegurando que la naturaleza esté estructurando, en particular por la vegetación combinada con arquitectura y planificación municipal. Por otro lado, haga que las construcciones sean más adaptables, reversibles y haga de un edificio un recurso, con espacios compartidos y usos cambiantes.



