En Brasil, decenas de miles de personas demuestran una ley sobre la inmunidad de los parlamentarios

Publicado el 22 de septiembre de 2025 a las 11:37 am

Actualizado el 22 de septiembre de 2025 a las 11:44 a.m. Lectura: 2 min.







Decenas de miles de personas se demostraron este domingo 21 de septiembre en Brasil el domingo 21 de septiembre, contra un proyecto de ley que proporciona una mayor inmunidad de los parlamentarios, y la posibilidad de una amnistía para el ex presidente del extremo derecho Jair Bolsonaro, sentenciado a veintisiete años de la prisión por el intento.









El movimiento se convirtió en un concierto en Río de Janeiro, donde los íconos de la música brasileña Caetano Veloso, Gilberto Gil y Chico Buarque actuaron en la emblemática playa de Copacabana frente a unas 40,000 personas. En Sao Paulo, el corazón económico del país, una multitud de tamaño similar, 42,000 según un grupo de investigación de la Universidad de Sao Paulo (USP), desfilaba en Avenue Paulista.





El actual presidente del país, Luiz Inácio Lula da Silva, apoyó las manifestaciones que “Demuestre que la gente no quiere impunidad o amnistía”escribió en Instagram.





Llorado “Sin amnistía” y para reforzar los signos “Nunca más dictadura” o “El Congreso es una vergüenza nacional”Los brasileños vencieron el pavimento en alrededor de treinta ciudades. “Estamos aquí para protestar contra este Congreso, que está compuesto por delincuentes, asesinos, corruptos, todos disfrazados de políticos, y que conforman una ley para protegerse a sí mismos!»denuncia a Aline Borges, en Brasilia.





Algunos se habían puesto camisas rojas del partido del presidente de la izquierda, Luiz Inácio Lula da Silva, otras habían envuelto en la bandera brasileña, que en los últimos años se convirtió en emblema de los partidarios de la extrema derecha de Jair Bolsonaro.





“El crimen organizado podría infiltrarse en el parlamento”





El proyecto de ley denunciado por el gobierno pero aprobado el martes por la Cámara de Diputados establece que el Parlamento da su acuerdo, por una votación secreta, para cualquier procedimiento legal contra uno de sus funcionarios electos, en un país socavado por escándalos de corrupción.





El presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Motta, presentó esta posible ley como protección contra los abusos judiciales. Por el contrario, el texto ha enojado a los artistas en las redes sociales. “Una vez más, los artistas movilizan a la gente para pedir justicia en este país”reaccionó Yasmin Aimee Coelho Pessoa, un estudiante de sociología de 20 años presente en el concierto de Río.





El Ministro de Justicia Ricardo Lewandowski dijo que “El crimen organizado podría infiltrarse en el parlamento”. La ira creció el miércoles cuando los legisladores aprobaron el procesamiento de emergencia de otro texto dirigido a cientos de personas con sentenciado por haber participado en los disturbios de Brasilia el 8 de enero de 2023.









Ese día, miles de simpatizantes de Jair Bolsonaro habían saqueado los lugares de poder, exigiendo una intervención militar para desalojar a Lula del poder, una semana después de su inauguración. Los aliados más cercanos de Jair Bolsonaro tienen la intención de garantizar que la amnistía también concierne al ex presidente (2019-2022). Lula ha prometido poner su veto en cualquier proyecto de amnistía.