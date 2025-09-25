En Nueva York, la policía desmantela una importante red de telecomunicaciones capaz de amenazar a la Asamblea General de la ONU

Publicado el 23 de septiembre de 2025 a las 2:38 p.m.

Actualizado el 23 de septiembre de 2025 a las 2:48 p.m. Lectura: 1 min.







Un dispositivo que cuestiona por su tamaño y su objetivo. Una red de más de 300 servidores y 100,000 tarjetas SIM capaces de paralizar las telecomunicaciones en Nueva York se desmanteló ante la Asamblea General de la ONU, anunciaron las autoridades estadounidenses el martes 23 de septiembre.









“Además de hacer llamadas telefónicas anónimas que contienen amenazas, estos dispositivos se pueden usar para llevar a cabo una serie completa de ataques de telecomunicaciones” dijo el Servicio Secreto Americano, responsable de la protección de las altas figuras políticas estadounidenses, en un comunicado.





“Esto incluye poner fuera de servicio el lugar de la telefonía móvil, la posibilidad de llevar a cabo ataques por negación del servicio y la facilitación de comunicaciones anónimas y cifradas entre actores potencialmente maliciosos y organizaciones criminales”agregue el texto.





Esta red podría haber enviado hasta 30 millones de mensajes de texto anónimos por minuto; Una figura sin precedentes, según una fuente estadounidense citada por el diario británico “The Guardian”.









En Nueva York se encuentra la Asamblea General de la ONU, donde el jefe de estado francés Emmanuel Macron, el lunes por la noche, reconoció la existencia del estado de Palestina. Donald Trump tiene que hablar este martes por la noche, a las 9 p.m. Y se esperan más de 140 jefes de estado y gobiernos durante toda la semana en la “Gran Manzana” donde se discute el futuro de los palestinos y la Franja de Gaza.



