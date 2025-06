La mitad de los franceses viven con menos de 2,028 euros por mes: ¿Cuándo estamos hablando de eso?

Por

3 de junio de 2025



3 de junio de 2025

Análisis

El Observatorio de Desigualdades publica su informe anual sobre el estado del país. Conclusión principal: el sistema educativo francés aún no puede resolver las injusticias sociales existentes al nacer.





Es una figura que permanece en gran medida ausente de los discursos del gobierno. Una figura discreta, deslizada en pinturas insee, raramente blandida en los televisores. Y, sin embargo, es uno de los más significativos para medir el estado real del país: 2.028 euros por mes, es el nivel medio de vida de los franceses. Claramente, la mitad de la población vive con menos que eso.









El observatorio de desigualdades en su informe anual de 2025 recuerda útilmente estos datos en su informe anual de 2025. ¿Qué representa realmente este umbral de 2.028 euros? Si consideramos el costo de vida (alquileres, alimentos, gasolina, facturas, salud, transporte), la mediana coquetea con precariedad.





Pero este nivel de vida también dice algo más: el verdadero Francia no se parece a sus élites. Ni a sus élites políticas, ni a sus élites económicas, ni a sus élites de los medios. ¿Cuántos funcionarios electos o los fabricantes de decisiones saben qué experimentar con menos de 2,000 euros por mes implica concretamente? ¿Cuántas medidas están diseñadas en términos de esta realidad? El más inquietante es la invisibilidad. Esta figura no es un escándalo. No desencadena un debate nacional. Él está allí, silencioso.





“¿Deberíamos continuar produciendo un informe sobre desigualdades en Francia?» Louis Maurin, director del Observatorio de Desigualdades, hace la pregunta, en la apertura de la edición 20ᵉ del informe anual, del Observatorio de Desigualdades. Su respuesta no es larga en venir: “No nos rindamos Él suplica, antes de agregar que, en los últimos años, Los defensores de la igualdad se han retirado con demasiada frecuencia. »» Una postura peligrosa, advierte, citando a la jaétie, lo que podría hacernos deslizar hacia “Una forma moderna de servidumbre voluntaria.» »





Es por esta razón que el Observatorio continúa, incansablemente, para elaborar el inventario de fracturas sociales. Las cifras son explícitas: las clases medias tienen un ingreso mensual incluido (para una sola persona) entre 1,608 y 2,941 euros, después de impuestos y beneficios sociales.





El umbral de “riqueza”, definido como el doble del nivel medio de vida, asciende hoy a 4,056 euros. Pero las desigualdades son más altas: el 1 % más fácil gana más de 7,500 euros por mes, mientras que el rico milésimas no tiene en silencio los 20,000 euros.









En el otro extremo de la escala, cinco millones de personas viven con menos de 1,014 euros por mes, por debajo de la línea de pobreza establecida en el 50 % del ingreso medio. Representan el 8.1 % de la población.





Agreguemos que ocho millones de personas en Francia viven hoy en forma de “mal trabajo”: o desean trabajar más o solo tienen contratos precarios. Y detrás de las cifras generales de desempleo, persisten las profundas desigualdades. El acceso al empleo sigue siendo sobre todo una cuestión de diploma y comercio: los trabajadores de baja calificación están cuatro veces más expuestos al desempleo que los gerentes superiores. La edad también se tiene en cuenta: trabajan los trabajadores jóvenes menores de 25 años, a menudo en condiciones inestables: el 56 % de ellos encadenan misiones de CDD, temporales o de aprendizaje. Una precariedad estructural que ha debilitado permanentemente su integración en la vida profesional.









Esta desigualdad frente al empleo es parte de un panorama social más amplio, donde la promesa republicana de igualdad sigue sin terminar. En términos de distribución de ingresos, Francia está en una posición intermedia a escala internacional. El índice Gini, que mide el nivel de desigualdad, clasifica el hexágono en un promedio en comparación con los países más ricos: más igualitarios que los Estados Unidos o el Reino Unido, pero retirados de países nórdicos como Suecia o Dinamarca, donde los sistemas de redistribución siguen siendo muy efectivos a pesar de las reformas. Y también más desigual que Canadá, Bélgica, Austria o los Países Bajos.





La única nota alentadora: en los vecindarios más desfavorecidos, el desempleo retrocedió. “La tasa pasó del 25 % en 2014 al 18.3 % en 2022”observa a Anne Brunner, directora de estudios en el observatorio de desigualdades. Una evolución que sugiere que los territorios en dificultad no están condenados a permanecer tan indefinidamente.