“Al tomar los elementos del lenguaje de la extrema derecha, legitimamos sus ideas”

El enjuiciamiento nacional antiterrorista ahora está a cargo de la investigación después del asesinato en Puget-sur-Argens. Con el “nuevo OBS”, SOS Racisme hace un vínculo entre el surgimiento de los actos racistas y ciertos discursos políticos contra los extranjeros.





El caso ahora está en manos del enjuiciamiento nacional anti -terrorista (PNAT). Y esta es la primera vez que ha captado un ataque ultra derecha sospechoso de haber sido cometido en suelo francés, especifica BFM-TV. El sábado 31 de mayo, un francés de 53 años abrió fuego contra su vecino en una calle en Puget-sur-Argens, en el Var, matando a un tunecino de 45 años. El hombre fue arrestado y los investigadores descubrieron rápidamente videos odiosos y racistas, publicados antes y después de tomar medidas. Un asesinato que apenas ocurre un mes después del de Aboubakar Cissé en una mezquita Gard.









SOS Racisme castigó rápidamente un discurso político que trivializa la violencia racista y, según ella, favorece la actuación, explica al “nuevo Obs” Millena Schaitl, jefe de comunicación de la asociación.





¿Cuál es su posición con respecto al discurso político actual, especialmente el del Ministro del Interior Brunoilleau?





Millena Schaitl La multiplicación de estos actos de racismo está directamente vinculada a un discurso público ofensivo contra los extranjeros. Es un suelo fértil para el desarrollo de ideas xenófobas que, a veces, conducen a una actuación como este fin de semana. En nuestra opinión, los discursos y posiciones de Bruno Retailleau alimentan la trivialización del odio contra los pueblos árabes-musulmanes. Cuando canta: “¡Con el velo!», Nos alineamos con las obsesiones de la extrema derecha. Al tomar sus elementos del idioma, legitimamos sus ideas.





El ministro del interior reaccionó en X …





No lo había hecho por el asesinato de Aboubakar Cissé, se había notado y había sido golpeado en los dedos. Allí tarda casi dos días en reaccionar. No se había mudado a Aboubakar y, por el momento, no ha anunciado ir a venir a Puget-sur-Argens.









¿Qué está tomando mediante la investigación del cambio PNAT?





Esto muestra que estos crímenes también tienen la vocación de establecer un clima de miedo para la comunidad árabe-musulmana y que llevan un reclamo. Es un asunto histórico y esperamos un despertar de las conciencias. Ya es el tercer asesinato racista en menos de un año en nuestro territorio. Necesitamos un comienzo en los medios, tal vez esta incautación del PNAT pondrá de relieve en el caso. Además, seremos un partido civil.





En Francia, menos del 3 % de las víctimas de las personas de daño “racista” involucra un proceso legal. Para qué ?





A menudo, la justicia está luchando por reconocer las circunstancias racistas de los ataques. Este fue particularmente el caso de Djamel Bendjaballah, asesinado en agosto pasado en Dunkerque por un hombre afiliado a una milicia de lejos. Existe el temor de no ser escuchado, o confrontar procedimientos legales largos y costosos. Muchas personas tienen poco acceso a la información y ni siquiera conocen sus derechos. También es parte de nuestra pelea. Después del asesinato de Aboubakar Cissé, nuestras líneas telefónicas recibieron un aumento del 29 % en los informes de actos islamofóbicos o anti-árabes. La trivialización de estos ataques no promueve hablar.









El departamento VAR está dominado por el RN. También fue el caso del jardín donde fue asesinado a Aboubakar Cissé. ¿Ves una colusión entre el peso de la extrema derecha en ciertos territorios y estos actos?





La extrema derecha legitima la violencia racista en nuestro país. Su fuerte presencia en los medios contribuye a la trivialización de un discurso de odio y contribuye a su éxito político. El discurso anti -racista se ignora, marginado en estos territorios donde el RN está en los controladores. Entonces sí, hay un vínculo entre estos actos con el acto y los discursos políticos de las autoridades públicas.





¿Qué reacción política esperas después de este drama?





Los políticos deben reaccionar, pero los medios también. Nuestros discursos están luchando por penetrar en ciertas esferas de los medios. Las ideologías racistas circulan en las redes sociales porque los moderadores lo dejan ir, pero también porque los políticos, especialmente ciertos miembros de nuestro gobierno, legitiman esta palabra. El número de delitos racistas está aumentando y estos actos son comunes. Fue un momento, después de tal asesinato, toda la compañía se habría conmocionado y habría tomado la calle. Ya es el tercer asesinato racista del año y el ministro del interior ni siquiera se mueve.