A69: el Consejo de Estado bautiza definitivamente esta obra de 30 años que se ha convertido en símbolo de las luchas ecológicas

La Justicia ha decidido, definitivamente. La construcción de la autopista A69 entre Toulouse y Castres puede completarse legalmente, a pesar de la batalla librada por sus oponentes. El Consejo de Estado autorizó “ definitivo » la continuación de la construcción de este tramo vial muy cuestionado por los ambientalistas que habían obtenido de la justicia administrativa la suspensión de la obra por tres meses en 2025.

El final de un largo camino entre el Estado y sus oponentes, desde que surgió la idea de una nueva autopista en los años 1990, como recuerda “Ouest-France”. En aquel momento, el proyecto contó con el apoyo del grupo farmacéutico Pierre Fabre, que vio en él una buena manera de conectar sus centros de producción con Toulouse. Tendrá que esperar hasta la década de 2010 para que su idea alcance las más altas instancias del Estado, y más de quince años más, por tanto, para que llegue a buen puerto.

“ El Consejo de Estado señala que el proyecto de la autopista A69 cumple cuatro objetivos distintos: reducir el tiempo de viaje entre Castres y Toulouse, mejorar las condiciones de vida de los residentes locales, aumentar la seguridad vial y contribuir al desarrollo del área metropolitana de Castres. », Según un comunicado de prensa difundido este lunes.

Para la institución, “ Ni el desarrollo de la red de búnkeres existente, ni la mejora de la actual carretera nacional 126 a dos carriles, ni la mejora de la conexión ferroviaria constituyen una “solución alternativa satisfactoria”, ya que ninguna de estas opciones permite responder tan eficazmente como la conexión por autopista a los cuatro objetivos perseguidos. “.

El Consejo de Estado siguió la sentencia del 30 de diciembre del tribunal administrativo de apelación de Toulouse que había autorizado la continuación del proyecto impugnado. La jurisdicción revocó una sentencia del tribunal administrativo de Toulouse que, en febrero de 2025, había suspendido el proyecto de la autopista por falta de “razón imperiosa de gran interés público” (RIIPM), condición necesaria para dejar de proteger las especies protegidas.

Este caso es “uno de los símbolos de la tensión en torno a los proyectos de infraestructura” Y “cristaliza reflexiones más amplias sobre las políticas de movilidad”recordó el relator público, enfatizando que el papel del juez administrativo no es determinar si “¿Es apropiado o no construir la A69?” pero si el “las decisiones se ajustan a la ley”.

Desde el inicio de los trabajos en marzo de 2023, los intentos de oposición han adoptado múltiples formas contra lo que se ha convertido en un símbolo de las luchas ecológicas. Así, los opositores ocuparon árboles para evitar su tala, intentaron establecer zonas de defensa en la ruta, se embarcaron en huelgas de hambre y organizaron concentraciones de miles de personas, a veces salpicadas de incidentes violentos con la policía.

En febrero de 2025, el tribunal administrativo de Toulouse dio curso al recurso de los opositores e invalidó las autorizaciones medioambientales para las obras de construcción de la A69, al considerar que este nuevo eje viario no cumplía con un RIIPM.

Los partidarios de la A69 también se hicieron oír, en particular manifestándose masivamente el 8 de marzo de 2025 en Castres con el lema: “ A69, ¡hemos terminado! “. Para estos defensores de la autopista, este eje de circulación representa una solución para la apertura de la población de Castres Mazamet, que cuenta con unos 100.000 habitantes. Una cuenca que, para estos opositores, no está sin salida al mar, y aunque lo estuviera, según ellos ciertamente no sería una garantía de apertura. El tribunal administrativo de apelación de Toulouse anuló esta decisión en diciembre.

El Consejo de Estado fue entonces contactado por asociaciones que, como algunos científicos, denunciaron la destrucción de humedales, terrenos agrícolas, árboles, ecosistemas y aguas subterráneas vinculadas a los trabajos, realizados en 2023.

El colectivo de opositores a la A69 La Voie est libre lamentó inmediatamente la decisión del máximo tribunal administrativo francés del lunes: “ Es oficial, en un mundo que arde, la negación climática la decreta la más alta esfera del poder legal “, fustigaron en un comunicado de prensa.

“ En la semana en la que sentimos como nunca las temperaturas letales del muro climático, la peor señal acaba de enviarla el Consejo de Estado, incapaz de aplicar la ley ante las presiones del lobby político-financiero de la A69. Validan el emblema perfecto de nuestra carrera precipitada. “, escribe nuevamente este colectivo.

“Hace 3 años que nos dicen que está arruinado, pero mira dónde estamos hoy”declaró a la prensa Gilles Garric, miembro del colectivo, tras la audiencia. “Si no hubiéramos tomado todas estas acciones, tanto legales como sobre el terreno, no estaríamos aquí. Si nos hubiéramos detenido, la A69 ya habría entrado en servicio. Así que hicimos bien en continuar, continuaremos”añadió el activista.

Las obras continúan tras su reanudación efectiva a principios del verano de 2025, y con vistas a una apertura deseada por la futura concesionaria Atosca para el próximo mes de octubre.