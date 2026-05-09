La manifestación de extrema derecha del Comité 9 de Mayo en París sigue prohibida

El tribunal administrativo de París confirmó la prohibición por parte de la jefatura de policía de París de la manifestación del Comité 9 de Mayo, grupo neofascista, así como de la contramanifestación antifascista, ambas previstas para el sábado 9 de mayo en la capital, informan “Libération” y “Le Monde”.

A principios de semana, el jefe de policía de París, Patrice Faure, había explicado detalladamente, en un decreto de cuatro páginas, su decisión de prohibir la manifestación del Comité del 9 de mayo. Vuelve a la historia de las acciones del pequeño grupo de extrema derecha y luego recuerda que durante la marcha similar organizada el 10 de mayo de 2025, “múltiples participantes” tenía “ocultaron voluntariamente todo o parte de su rostro sin motivo legítimo”y esto a pesar “el compromiso formal de las organizaciones” hacer “detener tales acciones”. Lo que sin embargo constituye un delito según el artículo 431-9-1 del Código Penal. Ante esta reiterada violación de la ley, el prefecto de policía consideró entonces una “riesgo grave” de recurrencia.

Patrice Faure también hace saber que el año pasado “Activistas fueron arrestados” por los saludos nazis y que “varios manifestantes exhibieron símbolos asociados con la ideología neonazi”.

Al mismo tiempo, la Prefectura de Policía también menciona un “Contexto político tenso y muy polarizado”recordando la muerte del activista del movimiento neonazi Quentin Deranque, linchado el 16 de febrero de 2026 en Lyon, durante una pelea con activistas antifascistas. Un linchamiento que provocó especialmente la reacción de los movimientos de extrema derecha en toda Europa. Y esto, aunque esta reunión del 9 de mayo debería acoger con satisfacción “algunos de los activistas ultranacionalistas más radicales de varios países europeos, en particular Hungría, Alemania, Austria, España e Italia”.

El mismo día de la publicación de los decretos, el Comité 9 de Mayo expresó su intención de impugnar esta decisión ante los tribunales. En 2024 y 2025, el tribunal administrativo suspendió la prohibición de manifestación, a diferencia de esta vez. “Libération” subraya que es la primera vez desde 2008 que se prohíbe este desfile ritual de extrema derecha.

El año pasado, la manifestación fue inicialmente prohibida por el PP antes de que el tribunal administrativo suspendiera esta medida. De hecho, la contramanifestación antifascista había sido prohibida.

A continuación, un millar de activistas de ultraderecha marcharon por la capital, la mayoría de ellos con rostros enmascarados y exhibiendo símbolos asociados a la ideología neonazi.

El tribunal administrativo, sin embargo, suspendió el jueves por la tarde la prohibición del “pueblo contra la extrema derecha”, organizada este viernes en la Place du Panthéon de París.

El Comité 9 de Mayo se manifiesta cada año con motivo del aniversario de la muerte de un activista de extrema derecha, Sébastien Deyzieu, fallecido accidentalmente en 1994. El joven se refugió en el tejado de un edificio de París para escapar de la policía antes de sufrir una caída mortal.