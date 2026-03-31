La ira de los estadounidenses durante la gran manifestación contra Donald Trump en imágenes

“Sin reyes, sin ICE, sin guerra” : he aquí uno de los muchos lemas pronunciados durante la manifestación masiva contra Donald Trump el sábado 28 de marzo. Tercera edición en un año, las marchas organizadas en las principales ciudades y pueblos del país fueron multitudinarias y reunieron a ocho millones de estadounidenses, según “No Kings”. Para hacer oír su mensaje y demostrar su enfado, los manifestantes hicieron uso de la imaginación: carteles, pancartas, disfraces se multiplicaron, no sin humor o sátira. Aquí hay un vistazo retrospectivo en imágenes de este día de protesta.

Las protestas “No Kings” movilizaron multitudes impresionantes en 3.300 manifestaciones en todo el país. En Nueva York, miles de personas invadieron Times Square blandiendo carteles, disfraces y lemas denunciando a Trump y su organización. En Los Ángeles, las multitudes se extendieron por varios kilómetros y personas de varios vecindarios convergieron para asistir a la manifestación.

Encuentros que demuestran el alcance nacional del movimiento y el deseo de los estadounidenses de hacerse oír.

Convertido en un emblema de la lucha contra la policía de inmigración, decenas de miles de estadounidenses se reunieron en Minneapolis para protestar contra Donald Trump. Desde la muerte de Renee Good y Alex Pretti en enero, dos estadounidenses asesinados por agentes responsables de la lucha contra la inmigración –mientras protestaban pacíficamente por su acción–, Minneapolis ha sido elevada por la izquierda estadounidense al rango de ciudad mártir y baluarte de la democracia.

El movimiento “No Kings” optó por hacer de la ciudad el epicentro de la protesta, con el añadido del rockero Bruce Springsteen, ferviente opositor del presidente estadounidense. El artista interpretó su canción” Calles de Minneapolis »escrito en homenaje a Renee Good y Alex Pretti.

Disfraces, carteles, estructuras de papel maché… Los manifestantes utilizaron todos los medios posibles para mostrar su descontento contra Donald Trump y su administración, a menudo retratando al presidente de los Estados Unidos como un payaso, un niño terrible o incluso un rey tiránico.

Miles de manifestantes se reunieron en Ocean Beach en San Francisco para formar una pancarta humana contra la administración Trump.

Con 90 metros de alto y al menos 180 metros de ancho, la pancarta vista desde el cielo mostraba el mensaje “¡Trump debe irse ahora!”. » Seguido de una bandera estadounidense y la frase “ sin ICE, sin guerras, sin mentiras, sin reyes “.

Presente en todas las grandes ciudades de Estados Unidos, la movilización también tuvo lugar cerca de Mar-a-Lago, la residencia de Donald Trump, en Palm Beach, Florida.

No muy lejos de allí, mientras las manifestaciones se desarrollaban a pocos kilómetros de su finca, el presidente estadounidense, por su parte, pasó la tarde del sábado jugando al golf en su club privado de Florida.