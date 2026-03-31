cuatro preguntas sobre la controversia

Alcaldes que reencuentran con la tradición soberanista del partido de extrema derecha. Varios concejales de la Agrupación Nacional, recién elegidos en las elecciones municipales, retiraron las banderas europeas de las fachadas de sus ayuntamientos. Un gesto ampliamente apoyado por los dirigentes del partido de extrema derecha y que provocó una fría ira por parte del gobierno.

El alcalde de Carcassonne Christophe Barthès es uno de los alcaldes que retiró la bandera de la UE de la fachada del ayuntamiento. “¡Banderas europeas en el ayuntamiento! Lugar para las banderas francesas »escribió el domingo 29 de marzo en X (antes Twitter). Su mensaje va acompañado de un vídeo donde le vemos quitando él mismo la bandera europea, dejando las banderas tricolor y occitana.

Mismo escenario en Cagnes-sur-Mer (Alpes Marítimos). Bryan Masson, nuevo concejal de RN, publicó este lunes 30 de marzo una foto de la fachada del ayuntamiento, también sin bandera europea. El alcalde RN de Harnes (Paso de Calais), Anthony Garénaux-Glinkowski, también retiró las banderas europea y ucraniana, nada más ser instaladas el 24 de marzo.

El diputado Jean-Philippe Tanguy defendió las acciones de los miembros de RN. Él argumentó que “Los franceses rechazaron la bandera europea mediante referéndum en 2005, por lo que es ilegítima en Francia”.

No existe ninguna ley que exija la presencia del símbolo europeo en las fachadas de los ayuntamientos, a excepción del 9 de mayo, Día de Europa. Por el contrario, la bandera europea está sujeta a medidas más estrictas en las escuelas. Entonces, “el lema de la República, la bandera tricolor y la bandera europea se colocan en las fachadas de las escuelas y establecimientos de educación secundaria públicos y privados contratados”estipula L111-1-1 del Código de Educación.

Para la bandera francesa, ninguna norma la hace obligatoria en tiempos normales. Por otro lado, cada año, durante “14 días conmemorativos nacionales”como el 14 de julio, “Es obligatorio hacer alarde del ayuntamiento con la bandera nacional francesa”explica el sitio Toda Europa. Obligatorio o no, flota en la mayoría de las fachadas de los ayuntamientos porque “La costumbre republicana dicta que la bandera nacional adorne permanentemente las fachadas de los edificios públicos”.

En 2023, la Asamblea Nacional aprobó un proyecto de ley destinado a hacer obligatoria la exhibición de banderas francesas y europeas en los frontones de los ayuntamientos de los municipios de más de 1.500 habitantes. Transmitido al Senado, aún no ha sido examinado por la Cámara Alta del Parlamento.

Como señalan nuestros compañeros del HuffPost, el alcalde de Carcasona, Christophe Barthès, al frente de una gran finca vinícola, recibió cerca de 300.000 euros en ayudas europeas entre 2010 y 2025.

La cuestión de las banderas en las fachadas de un ayuntamiento surge periódicamente en las noticias. Desde febrero de 2022 surge la cuestión de si exhibir o no la bandera ucraniana como señal de solidaridad. Un espectáculo que el tribunal administrativo de Versalles considera “un símbolo de solidaridad hacia una nación víctima de una agresión” y no “una demanda políticami “.

En septiembre de 2025, poco antes del reconocimiento de Palestina por parte de Francia, la presencia de banderas palestinas en las fachadas de algunos ayuntamientos había fracturado a la clase política. Una manifestación que provocó la detención policial y la ira del entonces ministro del Interior, muy conservador, Bruno Retailleau.