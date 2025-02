La investigación dirigida a Julien Bayou por acoso moral en un ex pareja clasificada sin seguimiento

Por

20 de febrero de 2025 a las 6:31 p.m. actualizó el



21 de febrero de 2025 a las 8:15 a.m.









La investigación dirigida a Julien Bayou, se abrió después de una queja por acoso moral y abuso de debilidad de su ex pareja, fue clasificada sin seguimiento de «Ausencia de ofensa»anunciado este jueves 20 de febrero, el abogado del ex líder del Partido Ecológico, confirmando información del «punto».









“Este es el final de una larga prueba. Harlled durante más de dos años y acusado sin la sombra de la evidencia de este ex parartidista, Julien Bayou fue tratado como un «presunto culpable» por su antiguo partido, que nunca le permitió defenderse «dijo el señormi Marie dosificó en un comunicado de prensa.





En su queja presentada en marzo de 2024, Anaïs Leleux, ex pareja de Julien Bayou y ex activista del Partido Ambiental, acusó al ex líder de acoso moral y abuso de debilidad.





Posible queja ante la constitución del partido civil





El procedimiento se clasificó el 30 de enero para «Ausencia de ofensa»según un aviso de clasificación de la Oficina del Fiscal de París, de la cual la agencia France-Presse (AFP) estaba al tanto del jueves.





«Si bien parece establecerse que no busco mentir o manipular, y que sufro de un estrés postraumático complejo, el fiscal no consideró útil escuchar a varias mujeres que, sin embargo, denunciaron violencia y amenazas»avanzó este jueves en una reacción transmitida a la AFP Anaïs Leleux, quien está esperando recibir el archivo para considerar una queja ante la Constitución del Partido Civil.





Después de sus quejas, Europa Ecologie-Les Verts (EELV, ahora ecologistas) había confiado una empresa especializada en una investigación interna sobre estas acusaciones. El ex secretario nacional había criticado la puerta de Eelv y el grupo parlamentario con calma, denunciando un «Incelante y escandalosa implacabilidad».





No hay pruebas de delitos según una «investigación interna»





La investigación, confiada a un gabinete especializado en violencia sexual basada en el género, se cerró sin prueba de delitos sobre la parte que se encontró, anunció la fiesta en octubre de 2024.





«La encuesta interna no ha permitido determinar si los hechos contrarios a las reglas de derecho o textos internos, o probablemente caracterizar el delito de abstención de la asistencia a la persona en peligro supuestamente en la asociación Les Ecologists, se han cometido»podría leerse en el comunicado de prensa de la fiesta.









El asunto del pantano había debilitado a la fiesta ambiental, que, como muchos partidos izquierdos, quiere ser ejemplar en temas feministas.