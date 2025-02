Jeff Bezos, propietario del «Washington Post», anuncia que limitará las posiciones de ciertas opiniones

Por

26 de febrero de 2025

El propietario del «Washington Post», Jeff Bezos, anunció este miércoles 26 de febrero que la opinión de las páginas del Journal se centraría en la defensa de «Libertades personales» y la economía de «Mercados libres»y ese punto de vista contrario a estos ya no se publicarían.





«Escribiremos todos los días en apoyo y para la defensa de dos pilares: libertades personales y mercados libres»Entonces, contra las regulaciones económicas, Jeff Bezos escribió el miércoles en una nota a los equipos de periódicos. «Cubriremos otras materias, por supuesto, pero las opiniones que se oponen a estos pilares serán publicados por otros» Que el «Washington Post», agregó.





La decisión provocó la partida de las páginas de opinión de las páginas «WAPO», David Shipley, y Jeff Bezos anunciaron que The Daily estaba buscando un nuevo funcionario.





The decision of the founder of Amazon, highly unusual for a daily newspaper of the reputation of the «Washington Post», is part of a movement of greater interference on his part in the decisions of the reference newspaper of the American capital, which he had bought in 2013. Before the November presidential election, Jeff Bezos had notably prevented the «Washington Post» to vote to vote to vote Las recomendaciones de votación de los comités de escritura son una tradición en los Estados Unidos. El empresario, quien durante el primer mandato de Donald Trump se había opuesto a él en los contratos de defensa, ha hecho un marcado acercamiento con el republicano en los últimos meses, y estaba notablemente presente entre los rangos delanteros a su inauguración el 20 de enero.





«Invasión masiva»





El director de comunicación de la Casa Blanca, Steven Cheung, parecía regocijarse en X del anuncio. En su cuenta oficial, el gerente publicó una imagen animada de «Grinch»personaje del autor estadounidense Dr. Seuss, desplegando una sonrisa traviesa y astuta. Sin embargo, la defensa de la libertad del mercado defendida por Jeff Bezos está en contradicción con la proclamada voluntad de Donald Trump para imponer aranceles aduaneros en la importación.





Elon Musk, aliado del presidente republicano, también dio la bienvenida a la decisión del jefe del Washington Post. «¡Bravo Jeff Bezos!» »»escribió el multimillonario en su plataforma X.





El senador izquierdo Bernie Sanders denunció su lado «Detención de medios oligárquicos» y el hecho de que «El segundo chico más rico del mundo» decretado que las páginas editoriales del «Washington Post» se iban a orientarse «A la derecha Trump».









Después de que la nota envió el miércoles, el jefe de las páginas económicas del «Washington Post», Jeff Stein, denunció «Una invasión masiva de Jeff Bezos en la sección de opinión» del periódico. Jeff Stein dijo que tenía «Todavía no sentí interferencia» En su trabajo como periodista para páginas de información, separados de la sección de opinión. Pero «Si Bezos intenta interferir en el lado de la información, renunciaré de inmediato»agregó el periodista.





A principios de enero, la diseñadora de prensa Ann Telnaes había anunciado que renunciará al «Washington Post», debido al rechazo por la dirección de una caricatura donde criticó a Jeff Bezos por haberla buscado para ella. «Atraer los favores de Donald Trump». Una versión que David Shipley había desafiado.