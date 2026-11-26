En Cluny (Saona y Loira), acaba de finalizar la cuarta edición del Encuentro de Pensamientos Ecológicos. Con más de 800 participantes y 90 ponentes, estos Encuentros, de los cuales la Fundación para la Ecología Política (FEP) es uno de los coorganizadores, están ahora bien establecidos en el panorama del diálogo en torno a la ecología. Investigadores, empresarios, sindicalistas, activistas, activistas comunitarios y líderes de todas las familias de izquierda debatieron allí, sin anatemas. Esta vitalidad intelectual dice dos cosas: la ecología política es una formidable encrucijada de ideas y prácticas, y sabe dialogar con todas las tradiciones de la izquierda sin renunciar a lo que la encontró.

Adquiere todo su significado ya que, desde finales de septiembre, los estudiantes de secundaria bloquean sus establecimientos y marchan por su futuro: profesores desaparecidos, edificios donde se estudia tanto en el frío como en el calor, preocupaciones por el futuro. En los carteles de la procesión leemos: “Para que nuestras vidas no se desestimen. » Este movimiento social, al que se suman movilizaciones sindicales, habla de desigualdades, precariedad y cambio climático, cuestiones todas ellas que la ecología política no ha ignorado desde sus orígenes.

De hecho, este requisito tiene una historia antigua. En 1972, cuando apareció el informe Meadows, André Gorz organizó la conferencia “Ecología y Revolución”. Dos años más tarde, René Dumont tuvo una voz en las elecciones presidenciales que no encajaba en ningún casillero. Desde entonces, la politización de la ecología ha seguido afirmándose, al mismo ritmo que se profundizan la crisis climática y el colapso de la vida. Esta voz singular sigue siendo necesaria hoy.

Para entender por qué, debemos volver al significado original del movimiento ambientalista. La ecología nació mucho antes de que estuviera en juego la supervivencia de la humanidad, a partir de una protesta contra la destrucción de la “cultura cotidiana” por parte de los aparatos del poder económico y administrativo. La “naturaleza” defendida no era la de los naturalistas, sino un entorno de vida inteligible, donde todos ven, comprenden y controlan los resultados de sus acciones. Defender la naturaleza significaba defender un mundo vivido.

La lucha contra la energía nuclear lo ha demostrado. Reducida con demasiada frecuencia al rechazo de los residuos y del riesgo de accidentes, también formó parte de una crítica social: la desconfianza en las opciones políticas y económicas presentadas como técnicamente racionales y socialmente necesarias, pero reservadas a una casta de expertos. Hoy en día, la resistencia al establecimiento de centros de datosvoraces en agua y electricidad, símbolos de desconexión de la economía, son los herederos de esta lucha: ¿quién decide qué producimos, para quién y a qué precio para los territorios?

En un registro político completamente diferente, este despojo de los ciudadanos toma también la forma de racismo, xenofobia o antisemitismo, todos ellos rechazo de la complejidad incomprensible y amenazante de un mundo cambiante. El manifiesto sometido a debate en Cluny recuerda que este resentimiento se alimenta de una vida cotidiana agobiada por la precariedad y el acceso desigual a un medio ambiente sano. Pero donde la ecología política quiere hacer inteligible este mundo y ponerlo nuevamente en deliberación, en un proceso de comprensión y armonía, la extrema derecha, por su parte, señala a los culpables.

La ecología es el único enfoque que busca comprender los seres vivos con las herramientas de la ciencia no para dominarlos, sino para gestionarlos. Sin embargo, sabe que la ciencia no exime de la política. La ciencia busca decir la verdad, arroja luz; La política busca determinar lo que es justo, decide. Por lo tanto, la dificultad es traducir las necesidades de los ecosistemas en elecciones deliberadas por parte de individuos autónomos. No es otra cosa que el problema de la democracia, que no sólo resulta en una decisión, sino en una apropiación de esa decisión, preparando mejor el cambio y el proyecto social.

Ante el peligro de la sobreexplotación y el colapso, el proyecto ecológico tiene un nombre: autolimitación. No como una privación impuesta, sino como un horizonte social. Por un lado, menos trabajo y consumo controlado, por otro, más autonomía, seguridad, serenidad y reparto de frutos. En definitiva, repensar políticamente una forma de vida preservando la habitabilidad del planeta y nuestra salud: del individuo, de la sociedad, del medio ambiente. Si, como dijo Gorz, la norma de lo suficiente ya no está anclada en la tradición, nos corresponde a nosotros definirla colectivamente. Rentas dignas, reparto del trabajo, liberación de tiempo, servicios públicos y urbanismo que rompan barreras entre ámbitos de la vida, etc. En definitiva, construir lo que podríamos llamar una política de vida.

Éste es el significado de prosperidad ecológica. Abandona el tótem del crecimiento del PIB para hacer crecer aquello que escapa a la racionalidad económica: cuidados, cultura, ayuda mutua, tiempo para uno mismo y para los demás… No rechaza la economía, pero establece como prioridades fines que no son económicos.

Esta prosperidad no será decretada desde arriba. Hay que pensarlo desde la vida cotidiana de las clases media y trabajadora, de las zonas rurales, de ultramar y de los barrios obreros, los primeros expuestos a crisis ecológicas y económicas, y por eso rara vez escuchados. Se trata de renegociar, para usar la fórmula de Michel Serres citada en el manifiesto de Cluny, una “contrato social y natural” : apoyándose en iniciativas locales que demuestran que ya existe una vida mejor y obteniendo un marco fiscal justo a escala europea frente a los gigantes de la tecnología y las finanzas fósiles.

Sobre esta base, la ecología política no tiene que elegir entre el diálogo y la singularidad. Dialoga con la izquierda y la sociedad civil organizada porque tiene algo que aportarles: una crítica a la expertocracia, un pensamiento de libertad dentro de los límites del planeta, una reivindicación democrática.

Los estudiantes de secundaria que hoy se niegan a que les confisquen su futuro no esperan que la clase política los tranquilice, sino que les dé control del mundo. Sin embargo, la ecología política, con su vitalidad, es capaz de proporcionar todas las palancas de acción para pacificar la existencia y construir un futuro viable. No hay ecología sin ambientalistas. Ni resignación ni fatalismo, escribió Saint-Exupéry en 1942 en “Piloto de guerra”: “Nadie puede sentirse responsable y desesperado al mismo tiempo. »

EXPRESO ORGÁNICO

Christophe Fourel Es economista de formación, miembro del consejo de supervisión de la Fundación de la Ecología Política (FEP), coautor con Céline Marty y Clara Ruault de “Lo que la izquierda debe a la ecología” (PUF, 2024).