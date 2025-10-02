El ex jefe del FBI James Comey acusó, una primera concreción de las promesas de venganza de Trump





El ex director del FBI James Comey, uno de los animales negros de Donald Trump, fue acusado el jueves 25 de septiembre en particular por obstaculizar la justicia. La decisión fue inmediatamente recibida por el presidente estadounidense, cuyas presiones dirigidas a oponentes políticos están comenzando a dar fruto. “¡Justicia en América!» »dio la bienvenida al inquilino de la Casa Blanca en su red social de la verdad, describiendo al ex líder de la policía federal como “Uno de los peores seres humanos que este país ha conocido”.





“Hoy, un gran jurado federal (Un comité de ciudadanos invirtió con poderes de investigación) acusó al ex director del FBI, James Comey, de delitos graves relacionados con la divulgación de información confidencial “anunció el Ministerio de Justicia en un comunicado.





El ex jefe de la policía federal de 64 años es procesado por falsa declaración e dificulta la justicia “En relación con su testimonio oral a la Comisión Judicial del Senado estadounidense” En 2020, según el ministerio, especificando que incurrió en hasta cinco años de prisión. James Comey fue cuestionado como parte de la investigación del FBI sobre los supuestos vínculos entre Rusia y la primera campaña presidencial de Donald Trump en 2016.









El antiguo bienes raíces-Magnat había desestimado brutalmente a James Comey del FBI en 2017 cuando el segundo investigó sospechas de interferencia extranjera durante su primer mandato (2017-2021), y notablemente lo acusó de haber mentido al Congreso. En un informe en 2019, el FBI había concluido que la evidencia de colusión entre Moscú y Donald Trump era insuficiente, pero había aumentado una serie de presiones inquietantes ejercidas por el presidente sobre la investigación.





“No viviremos de rodillas”





“No tengo miedo”, Rápidamente respondió James Comey. “El miedo es el arma de los tiranos”agregó en un video de Instagram. “Mi familia y yo sabemos durante años qué cuesta oponerse a Donald Trumpél aseguró. No viviremos de rodillas, y tú tampoco deberías hacerlo. “Tengo confianza en la justicia federal y soy inocente. Así que ve al juicio y mantén la fe”concluyó el ex jefe del FBI.









Desde el regreso al poder en enero de Donald Trump, después de una campaña en la que había jurado vengarse de sus oponentes políticos, las autoridades estadounidenses han lanzado varios procedimientos contra personalidades consideradas hostiles al republicano, incluido James Comey y el ex director de la CIA John Brennan.





El presidente estadounidense había presionado este fin de semana en el Ministerio de Justicia este fin de semana para que continúe con los que le pusieron palos en las ruedas, aumentando los temores de la oposición democrática en riesgo de cuestionar la separación de poderes.









En julio, Donald Trump ya había sugerido que James Comey y John Brennan pudieran tener en cuenta. “Son dos personas muy deshonestas. Creo que son cultivos terminados y tal vez tengan que pagar el precio”se había lanzado frente a la prensa en la Casa Blanca.





Llamadas para perseguir a otros oponentes





Si bien sus oponentes lo acusan de la deriva autoritaria, Donald Trump no ocultó su impaciencia ante la postergación del Ministerio de Justicia en el posible enjuiciamiento contra otros adversarios, incluido el fiscal general del Estado de Nueva York Letitia James. Este último es acusado por el gerente de la agencia de financiamiento de vivienda Bill Pulte, un pariente de Donald Trump, falsificando documentos sobre solicitudes de préstamos inmobiliarios.





La semana pasada, los medios anunciaron la partida del fiscal federal Erik Siebert unas horas después de que Donald Trump afirmara públicamente. Según la prensa estadounidense, Erik Siebert se había negado, por falta de pruebas suficientes, para iniciar el enjuiciamiento contra Letitia James pero también James Comey.





Desde entonces, Donald Trump ha designado a Lindsey Halligan, un asesor de la Casa Blanca, en su lugar, creyendo que la ministra de Justice Pam Bondi había “Necesita un fiscal duro” a su lado “Hacer que las cosas sucedan”.